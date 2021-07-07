Посольство Беларуси в Украине требует усилить безопасность диппредставительства в Киеве

Посольство Беларуси в Украине направило в МИД Украины ноту. В документе выражается серьезная обеспокоенность ситуацией из-за недостаточных мер, которые Украина использует для безопасности дипломатической миссии в Киеве .

В диппредставительстве отметили, что неоднократно обращались к украинской власти с целью усиления мер безопасности посольства Беларуси.

Как сообщает пресс-служба белорусского посольства, поводом для ноты стал сегодняшний инцидент у дипломатического представительства.

"07.07.2021 во время проведения санкционированного митинга членами белорусской диаспоры у Посольства Беларуси радикальными элементами из числа граждан Украины было совершено нападение на участников акции, в результате которого ряд лиц, в том числе представители Национальной гвардии Министерства внутренних дел Украины, получили телесные повреждения разной степени тяжести: закрытая черепно-мозговая травма, закрытые повреждения грудной клетки, поражение слизистой оболочки глаз и дыхательных путей в результате применения газового баллончика. Двое участников нападения - граждане Украины были задержаны", - говорится в сообщении.

В дипмиссии проанализировали обстоятельства инцидента и пришли к выводу о его "целенаправленном и заранее спланированном характере".

Посольство заявило протест и настаивает на скорейшем расследовании со стороны украинских правоохранительных органов. Также дипмиссия требует принять надлежащие меры по недопущению подобных инцидентов.

"Белорусская сторона рассматривает эти обстоятельства как непосредственную угрозу безопасности посольства Республики Беларусь в Украине и его персонала", - говорится в заявлении.

Кроме того, посольство требует принять меры по "прекращению разного рода провокационной и противоправной антибелорусской деятельности на территории Украины, проведение которой приобрело регулярного, часто радикального характера".