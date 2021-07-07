Во Львове построят новый следственный изолятор по индивидуальному проекту

Строительство профинансируют за счет продажи старой тюрьмы.

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Во Львове объявили победителя открытого архитектурного конкурса на лучшее проектное предложение касательно комплекса зданий, строений и сооружений государственного учреждения "Львовское учреждение исполнения наказаний №19".

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

Новое СИЗО на тысячу мест будет находиться на улице Збыральной на окраине города, его будет строить Министерство юстиции.

Победу на конкурсе одержало львовское архитектурное бюро Sulyk Architects.

"В конце концов, будем откровенны. В Украине бывает так, что человек проводит месяца, возможно годы, в следственном изоляторе, а потом выясняется, что он не виноват. Условия пребывания в таких местах не имеют ничего общего с презумпцией невиновности. Об этом тоже нельзя молчать. Мы хотим донести, что каждый, чью вину не доказано в суде, имеет право на человеческие условия. Никто не говорит о VIP-санаторий, но минимальный комфорт все же должен быть даже в таких учреждениях", - написал Садовый в фейсбуке.

На территории СИЗО, кроме корпусов для заключенных, предусматриваются медицинский блок, спортивный зал, столовая и отдельные прогулочные зоны для мужчин, площадки для занятий спортом.

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Напомним, что в начале июня Министерство юстиции продало Львовскую исправительную колонию №48, что на ул. Хуторивка, за 407,5 млн грн. Большую часть недвижимости приобрела группа компаний SoftServe.

На полученные от продажи 48-й колонии деньги Минюст хочет построить новое СИЗО на ул. Збыральной во Львове.

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