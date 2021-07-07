Под Шестым апелляционным судом Киева собрался митинг "Нет фальсификации в деле Шеремета!"

Суд будет рассматривать апелляцию на решение ОАСК отменить наказание эксперту.

Под Шестым апелляционным судом Киева утром 7 июля устроили митинг "Нет фальсификации дела Шеремета!". Сегодня в суде будет рассматриваться апелляция на решение ОАСК отменить наказание для лиц, которые провели экспертизу в отношении подозреваемых по делу Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

На странице акции в Facebook отмечается, что обвинение провело экспертизу по вымышленной методологией.

"Ее авторам назначили дисциплинарное взыскание, но одиозный ОАСК отменил это решение. Теперь на него подали апелляцию, и она рассматривается в суде", - отметили организаторы.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Речь идет о решении Министерства юстиции привлечь к дисциплинарной ответственности эксперта Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Юрия Ирхина. Это решение было принято дисциплинарной палатой министерства еще в августе 2020 году из того, что Ирхин для "портретно-психологической экспертизы" использовал несуществующую методологию. Однако в апреле 2021 ОАСК отменил это решение дисциплинарной палаты. Жалобу на отмену подал адвокат Юлии Кузьменко.

Напомним, что в июне суд на два месяца продлил меры пресечения фигуранткам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко и Яне Дугар. Ранее то же решение приняли по Антоненко. Кузьменко и Антоненко находятся под домашним арестом, Дугар - под залогом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Правительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп СШАПравительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп США
Звезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительствоЗвезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительство
Нацбанк дисциплинирует банки в сфере финансового мониторинга. И не толькоНацбанк дисциплинирует банки в сфере финансового мониторинга. И не только
В Канаде митингующие повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете IIВ Канаде митингующие повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете II
Зеленский поздравил американцев с Днем независимостиЗеленский поздравил американцев с Днем независимости
Блок рекламы


Похожие новости
В Канаде митингующие повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете IIВ Канаде митингующие повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете II
В Борисполе открылось модернизированное приемное отделение больницыВ Борисполе открылось модернизированное приемное отделение больницы
Постоянный представитель Украины при Женевском отделении ООН приступила к работеПостоянный представитель Украины при Женевском отделении ООН приступила к работе
Дело против Чорновол будет рассматривать Дарницкий райсуд КиеваДело против Чорновол будет рассматривать Дарницкий райсуд Киева
Комитет ПАСЕ принял большинство предложенных украинской делегацией поправок к резолюции о крымских татарахКомитет ПАСЕ принял большинство предложенных украинской делегацией поправок к резолюции о крымских татарах
С начала года 22 иностранные делегации посетили район проведения ООСС начала года 22 иностранные делегации посетили район проведения ООС
РоSSияне могли знать о задачах украинской делегации на газовых переговорах 2014 года, - КоболевРоSSияне могли знать о задачах украинской делегации на газовых переговорах 2014 года, - Коболев
На Закарпатье начальника СИЗО уличили в присвоении средств, выделенных на ремонт камерНа Закарпатье начальника СИЗО уличили в присвоении средств, выделенных на ремонт камер
Верховный суд поставил точку в деле об изъятии 890 гектаров земли в БучеВерховный суд поставил точку в деле об изъятии 890 гектаров земли в Буче
Альтернативный законопроект о деолигархизации дает четкие критерии определения олигархов, - КняжицкийАльтернативный законопроект о деолигархизации дает четкие критерии определения олигархов, - Княжицкий
Последние новости
Подгружаем последние новости