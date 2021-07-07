Под Шестым апелляционным судом Киева собрался митинг "Нет фальсификации в деле Шеремета!"

Под Шестым апелляционным судом Киева утром 7 июля устроили митинг "Нет фальсификации дела Шеремета!". Сегодня в суде будет рассматриваться апелляция на решение ОАСК отменить наказание для лиц, которые провели экспертизу в отношении подозреваемых по делу Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

На странице акции в Facebook отмечается, что обвинение провело экспертизу по вымышленной методологией.

"Ее авторам назначили дисциплинарное взыскание, но одиозный ОАСК отменил это решение. Теперь на него подали апелляцию, и она рассматривается в суде", - отметили организаторы.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Речь идет о решении Министерства юстиции привлечь к дисциплинарной ответственности эксперта Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Юрия Ирхина. Это решение было принято дисциплинарной палатой министерства еще в августе 2020 году из того, что Ирхин для "портретно-психологической экспертизы" использовал несуществующую методологию. Однако в апреле 2021 ОАСК отменил это решение дисциплинарной палаты. Жалобу на отмену подал адвокат Юлии Кузьменко.

Напомним, что в июне суд на два месяца продлил меры пресечения фигуранткам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко и Яне Дугар. Ранее то же решение приняли по Антоненко. Кузьменко и Антоненко находятся под домашним арестом, Дугар - под залогом.