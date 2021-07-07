Юриста с гражданством США похитили в Москве и вывезли в Минск, чтобы обвинить в покушении на Лукашенко, - CNN

Юрас Зенкевич - белорусский эмигрант, который имеет американское гражданство.

Юриста с американским гражданством Юраса Зенкевича похитили в Москве в апреле 2021 года из-за того, что Александр Лукашенко заподозрил его в подготовке своего убийства. Зенкевич заметил слежку, когда вернулся в отель Nordic Rooms после обеда со своим другом, пишет CNN.

Жена Зенкевича, Елена Дзенисавец, рассказала подробности о похищении, которые ей удалось узнать от менеджера отеля. По словам менеджера, мужчины в гражданской одежде надели Зенкевичу на голову капюшон и запихнули его в машину возле отеля.

После этого его доставили из РоSSии в Минск в составе колонны из трех машин. Дзенисавец заявила, что в Минске ее мужу назначили адвоката, и именно благодаря ему она узнает информацию о задержанном. Прямого контакта с мужем она не имеет уже три месяца.

Кроме того, задержали Александра Федуту, с которым Зенкевич обедал в день похищения. Его также отвезли в Минск. Федута был спикером Александра Лукашенко в 1994 году, однако затем присоединился к белорусской оппозиции. Он является известным в Беларуси писателем, и был осужден за участие в акции протеста 2010 года.

Зенкевича поместили в следственный изолятор КГБ сразу после того, как привезли в Минск. Там его время от времени посещал адвокат, но сотрудники консульства США не могли с ним встретиться в течение нескольких недель. CNN пишет, что для белорусских властей задержание Зенкевича было частью большой игры. Через шесть дней после похищения Зенкевича Лукашенко заявил о том, что против него якобы готовили покушение, во время которого хотели убить его и его детей с целью государственного переворота. При этом Лукашенко обвинил в этом "иностранных агентов".

"Мы обнаружили причастность явно иностранных спецслужб, скорее всего, ЦРУ. Агенты прилетели из США , Зенкович. Мы следили за ними", - заявил тогда Лукашенко.

В Госдепе США в ответ на это заявили, что любые предположения о том, что правительство США стояло за покушением на Лукашенко, не соответствуют действительности.

Кроме Зенкевича и Федуты были арестованы еще два человека. Одна из них - Ольга Голубович, бывшая сотрудница юридической компании Зенкевича. Всех их обвинили в "заговоре или иных действиях с целью захвата власти", ни один из них не признал вины.

Беларусь также настаивает на экстрадиции еще пяти человек из США и Литвы. Им также вменяют "покушение" на Лукашенко.

КГБ Беларуси утверждает, что Зенкевич якобы хотел подкупить сотрудников белорусских силовых структур с целью заговора для свержения режима Лукашенко.

ФСБ РоSSии позже заявила, что аресты в Москве были частью совместной с белорусским КГБ спецоперации, направленной на предотвращение "незаконной деятельности".

Для развития темы "заговора против Лукашенко" белорусское телевидение выпустило фильм под названием "Убить президента". Лента содержит кадры видеонаблюдения за Зенкевичем в ресторане "Авиньон" в Минске в 2020 году от 21 августа, то есть через несколько недель после выборов, на которых Лукашенко снова объявили президентом.

На кадрах Зенкевич якобы говорит об определенном заговоре, но CNN считает, что звук был наложен, поскольку движения губ Зенкевича не совпадают с тем, что он якобы говорит. Жена Зенкевича говорит, что во время этого визита она с мужем встречалась с членами семьи в Минске и оформляла покупку недвижимости.

Фото: CNN Кадр из фильма "Убить президента"

Зенкевич давно выступает против Лукашенко как член партии "Белорусский народный фронт". В 2011 году ему дали политическое убежище в США , а в 2017 он получил американское гражданство, но поддерживал контакты с рядом оппозиционных активистов и приезжал в Беларусь .

Отмечается, что решение Зенкевича посетить Москву в апреле для проведения встреч дало власти Минска шанс представить своих оппонентов как агентуру спецслужб других стран.

До сих пор остается непонятным, когда Зенкевич и другие фигуранты этого дела предстанут перед судом. Жена Зенкевича не имеет представления, когда ей удастся с ним поговорить. В последний раз она говорила с ним 11 апреля, когда он позвонил ей за несколько часов до роковой встречи с Александром Федутой.