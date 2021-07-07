Документ - о продолжении сотрудничества в делах, касающихся обеих стран.

Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возобновили меморандум о взаимопонимании.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, размещенном в Twitter .

"ФБР и НАБУ возобновили меморандум о взаимопонимании, который продолжит сотрудничество в делах, касающихся обеих стран. Преступность и коррупция имеют транснациональный характер. Правоохранительные органы также должны быть транснациональными", - говорится в сообщении.

ФБР ?? та НАБУ ?? відновили меморандум про взаєморозуміння, який продовжить співпрацю у справах, що стосуються обох країн. Злочинність і корупція мають транснаціональний характер. Правоохоронні органи також повинні бути транснаціональними. pic.twitter.com/MI9dqaPyvD — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 6, 2021