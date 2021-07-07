ФБР и НАБУ возобновили меморандум о взаимопонимании

Документ - о продолжении сотрудничества в делах, касающихся обеих стран.

ФБР и НАБУ возобновили меморандум о взаимопонимании

Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возобновили меморандум о взаимопонимании.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, размещенном в Twitter.

"ФБР и НАБУ возобновили меморандум о взаимопонимании, который продолжит сотрудничество в делах, касающихся обеих стран. Преступность и коррупция имеют транснациональный характер. Правоохранительные органы также должны быть транснациональными", - говорится в сообщении.

ФБР ?? та НАБУ ?? відновили меморандум про взаєморозуміння, який продовжить співпрацю у справах, що стосуються обох країн. Злочинність і корупція мають транснаціональний характер. Правоохоронні органи також повинні бути транснаціональними. pic.twitter.com/MI9dqaPyvD

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 6, 2021

Напомним, ранее в американском посольстве заявили, что Государственный департамент США не должен давать Киеву никаких документов о санкциях против олігарха Игоря Коломойского.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Правительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп СШАПравительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп США
Звезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительствоЗвезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительство
Нацбанк дисциплинирует банки в сфере финансового мониторинга. И не толькоНацбанк дисциплинирует банки в сфере финансового мониторинга. И не только
В Канаде митингующие повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете IIВ Канаде митингующие повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете II
Зеленский поздравил американцев с Днем независимостиЗеленский поздравил американцев с Днем независимости
Блок рекламы


Похожие новости
НАБУ передало в суд дело о возможной взятке чиновнику "Энергоатома" от фирмы МикитасяНАБУ передало в суд дело о возможной взятке чиновнику "Энергоатома" от фирмы Микитася
Одно из самых скандальных дел НАБУ передали в Высший Антикоррупционный судОдно из самых скандальных дел НАБУ передали в Высший Антикоррупционный суд
Арахамия: НАБУ должно заняться нардепом ТищенкоАрахамия: НАБУ должно заняться нардепом Тищенко
НАБУ устроило обыски в больницах "Укрзализныци"НАБУ устроило обыски в больницах "Укрзализныци"
НАБУ задержало по подозрению в получении взятки судью из Днепропетровского райсудаНАБУ задержало по подозрению в получении взятки судью из Днепропетровского райсуда
НАБУ и НАПК призвали ветировать изменения в закон о е-декларированияНАБУ и НАПК призвали ветировать изменения в закон о е-декларирования
НАБУ: брат Каськива скупал землю за деньги, выведенные из ГосинвестпроектаНАБУ: брат Каськива скупал землю за деньги, выведенные из Госинвестпроекта
США и ЕС призвали Украину обеспечить существенную роль независимых экспертов в Высшем совете юстиции, ВККС и НАБУСША и ЕС призвали Украину обеспечить существенную роль независимых экспертов в Высшем совете юстиции, ВККС и НАБУ
Рада приняла за основу законопроект о статусе НАБУРада приняла за основу законопроект о статусе НАБУ
НАБУ передало в суд дело, в рамках которого арестовали "трубу Медведчука"НАБУ передало в суд дело, в рамках которого арестовали "трубу Медведчука"
Последние новости
Подгружаем последние новости