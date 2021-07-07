С начала года пограничники не пустили в Украину более 2800 россиян

Также отказ получали граждане Молдовы, Турции, Польши, Румынии, Беларуси и Германии.

С начала года пограничники не пустили в Украину более 2800 россиян
Фото: dpsu.gov.ua

За первое полугодие 2021 года пограничники не пустили на территорию Украины 19,3 тысячи иностранцев, из них 2818 - граждане РоSSии.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

"Эти показатели по сравнению с первым полугодием 2020 года выросли в среднем в 1,6 раза (за январь-июнь 2020 года пограничники отказали в пропуске 11,7 тыс. человек). В основном рост связан с карантинными ограничениями и применялся к иностранцам, которые прибывали из стран со значительным распространением COVID-19 и не имели необходимых документов для въезда в Украину во время пандемии", - говорится в сообщении.

Среди непропущенных больше всего граждан РоSSии - 2818 человек, что по сравнению с прошлым годом в 2,7 раза больше, также чаще отказ в пропуске получали граждане Молдовы, Турции, Польши, Румынии, Беларуси и Германии.

Больше всего не пропустили через границу в авиационных пунктах пропуска, а также на границе с Россией, Молдовой и Беларусью.

"Стоит отметить, что среди непропущенных существенно возросла и доля потенциальных незаконных мигрантов - с 2270 человек за первое полугодие прошлого года - до 4058 человек в этом году. И в этой категории лиц передовое место заняли россияне - 1236 граждан. Наибольшее количество отказов пропуска через границу потенциальными нелегальными мигрантами зафиксировано в авиационных пунктах пропуска - 62,1% от общего количества", - отметили в ГПСУ.

Напомним, в конце июня в Украину не пустили роSSийского телеведущего Оскара Кучера с видом на жительство, поскольку он незаконно посещал оккупированный Крым.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Правительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп СШАПравительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп США
Звезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительствоЗвезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительство
Нацбанк дисциплинирует банки в сфере финансового мониторинга. И не толькоНацбанк дисциплинирует банки в сфере финансового мониторинга. И не только
В Канаде митингующие повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете IIВ Канаде митингующие повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете II
Зеленский поздравил американцев с Днем независимостиЗеленский поздравил американцев с Днем независимости
Блок рекламы


Похожие новости
На учениях Sea Breeze началась активная фаза в береговой зонеНа учениях Sea Breeze началась активная фаза в береговой зоне
Госкино с начала года запретило семь украинских и роSSийских фильмов и сериаловГоскино с начала года запретило семь украинских и роSSийских фильмов и сериалов
Мониторинговая миссия ПАСЕ начала работу в УкраинеМониторинговая миссия ПАСЕ начала работу в Украине
Сына роSSийского депутата приговорили к 14 годам тюрьмы за убийство, которое он снял на видеоСына роSSийского депутата приговорили к 14 годам тюрьмы за убийство, которое он снял на видео
Кулеба: поставки оружия из Германии в Украину являются вопросом принципаКулеба: поставки оружия из Германии в Украину являются вопросом принципа
Командующий ВМС не исключает провокаций россиян во время "Cи Бриза"Командующий ВМС не исключает провокаций россиян во время "Cи Бриза"
США призвали Украину обеспечить полное расследование убийства ГонгадзеСША призвали Украину обеспечить полное расследование убийства Гонгадзе
Представителей Беларуси не пустили на Парламентскую ассамблею ОБСЕ в ВенуПредставителей Беларуси не пустили на Парламентскую ассамблею ОБСЕ в Вену
За 4 года в армию было поставлено 246 образцов вооружения и военной техники, - генерал ПавловскийЗа 4 года в армию было поставлено 246 образцов вооружения и военной техники, - генерал Павловский
Украинские пограничники: никаких признаков перекрытия границы с Беларусью нетУкраинские пограничники: никаких признаков перекрытия границы с Беларусью нет
Последние новости
Подгружаем последние новости