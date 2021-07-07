С начала года пограничники не пустили в Украину более 2800 россиян

За первое полугодие 2021 года пограничники не пустили на территорию Украины 19,3 тысячи иностранцев, из них 2818 - граждане РоSSии.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

"Эти показатели по сравнению с первым полугодием 2020 года выросли в среднем в 1,6 раза (за январь-июнь 2020 года пограничники отказали в пропуске 11,7 тыс. человек). В основном рост связан с карантинными ограничениями и применялся к иностранцам, которые прибывали из стран со значительным распространением COVID-19 и не имели необходимых документов для въезда в Украину во время пандемии", - говорится в сообщении.

Среди непропущенных больше всего граждан РоSSии - 2818 человек, что по сравнению с прошлым годом в 2,7 раза больше, также чаще отказ в пропуске получали граждане Молдовы, Турции, Польши , Румынии, Беларуси и Германии.

Больше всего не пропустили через границу в авиационных пунктах пропуска, а также на границе с Россией , Молдовой и Беларусью.

"Стоит отметить, что среди непропущенных существенно возросла и доля потенциальных незаконных мигрантов - с 2270 человек за первое полугодие прошлого года - до 4058 человек в этом году. И в этой категории лиц передовое место заняли россияне - 1236 граждан. Наибольшее количество отказов пропуска через границу потенциальными нелегальными мигрантами зафиксировано в авиационных пунктах пропуска - 62,1% от общего количества", - отметили в ГПСУ.

Напомним, в конце июня в Украину не пустили роSSийского телеведущего Оскара Кучера с видом на жительство, поскольку он незаконно посещал оккупированный Крым.