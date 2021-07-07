Кабмин определил победителя конкурса на должность заместителя главы "Укравтодора"

Ивко несколько лет руководил Службой автомобильных дорог в Запорожской области.

Кабинет министров на заседании 7 июля определил победителя конкурса на должность заместителя главы Государственного агентства автомобильных дорог. Им стал бывший руководитель Службы автомобильных дорог в Запорожской области Андрей Ивко.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.

Ивко был руководителем Службы автомобильных дорог в Запорожской области с 2018 года. В начале 2021 года его перевели в центральный офис "Укравтодора", где он стал директором Департамента развития дорог.

Напомним, что должность руководителя "Укравтодора" стала вакантной после того, как Александр Кубраков пошел на повышение и стал министром инфраструктуры.

С тех пор обязанности главы "Укравтодора" исполняет первый заместитель Кубракова Евгений Кузькин.