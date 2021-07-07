Кабмин определил победителя конкурса на должность заместителя главы "Укравтодора"

Ивко несколько лет руководил Службой автомобильных дорог в Запорожской области.

Кабмин определил победителя конкурса на должность заместителя главы "Укравтодора"
Фото: facebook.com / Андрій Івко

Кабинет министров на заседании 7 июля определил победителя конкурса на должность заместителя главы Государственного агентства автомобильных дорог. Им стал бывший руководитель Службы автомобильных дорог в Запорожской области Андрей Ивко.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.

Ивко был руководителем Службы автомобильных дорог в Запорожской области с 2018 года. В начале 2021 года его перевели в центральный офис "Укравтодора", где он стал директором Департамента развития дорог.

Напомним, что должность руководителя "Укравтодора" стала вакантной после того, как Александр Кубраков пошел на повышение и стал министром инфраструктуры.

С тех пор обязанности главы "Укравтодора" исполняет первый заместитель Кубракова Евгений Кузькин.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Правительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп СШАПравительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп США
Звезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительствоЗвезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительство
Нацбанк дисциплинирует банки в сфере финансового мониторинга. И не толькоНацбанк дисциплинирует банки в сфере финансового мониторинга. И не только
В Канаде митингующие повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете IIВ Канаде митингующие повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете II
Зеленский поздравил американцев с Днем независимостиЗеленский поздравил американцев с Днем независимости
Блок рекламы


Похожие новости
Объявлен повторный конкурс на должность директора Мыстецкого арсенала в КиевеОбъявлен повторный конкурс на должность директора Мыстецкого арсенала в Киеве
ОАСК остановил второе предписание в отношении главы правления "Нафтогаза" ВитренкоОАСК остановил второе предписание в отношении главы правления "Нафтогаза" Витренко
Кабмин вводит новые правила въезда на территорию УкраиныКабмин вводит новые правила въезда на территорию Украины
В Одесской области избили мать заместителя исполнительного директора от Украины в МВФВ Одесской области избили мать заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ
Женская часть Кабмина выступила против обуви на каблуках во время парадаЖенская часть Кабмина выступила против обуви на каблуках во время парада
Кабмин официально утвердил COVID-сертификатыКабмин официально утвердил COVID-сертификаты
У заместителя Венедиктовой Мамедова отобрали доступ к государственной тайне, - СМИУ заместителя Венедиктовой Мамедова отобрали доступ к государственной тайне, - СМИ
Кабмин объявил конкурс на должность главы ГостаможслужбыКабмин объявил конкурс на должность главы Гостаможслужбы
Кабмин утвердил первую программу национально-патриотического воспитанияКабмин утвердил первую программу национально-патриотического воспитания
Венедиктова забрала "департамент войны" у своего заместителя МамедоваВенедиктова забрала "департамент войны" у своего заместителя Мамедова
Последние новости
Подгружаем последние новости