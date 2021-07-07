Арахамия в интервью китайским СМИ заявил, что "опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания"

Глава фракции "Слуга народа" считает, что "принципы правящих партий Украины и Китая во многих вещах совпадают, поскольку их девизом является служение народу".

Арахамия в интервью китайским СМИ заявил, что "опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания"
Фото: 24tv.ua

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что политсила считает Китайскую Народную Республику важным стратегическим партнером и намерена перенять опыт Коммунистической партии Китая (КПК) в управлении экономикой и в развитии государства. Об этом он заявил в интервью китайским СМИ, пишет "Синьхуа".

Издание отмечает, что Арахамия поздравил руководство Коммунистической партии Китая и всех китайцев со 100-летием создания КПК.

"Глава политсовета "Слуги народа" подчеркнул, что принципы правящих партий Украины и Китая во многих вещах совпадают, поскольку их девизом является служение народу. Давид Арахамия высоко оценил тот факт, что несмотря на огромную территорию Китая, КПК представлена в каждом населенном пункте страны - от небольших сел до крупных городов. Этот опыт непременно стоит перенимать, считает глава политсовета "Слуги народа", - заявили в "Синьхуа".

Китайское государственное агентство новостей также отметило, что Арахамия год назад прочитал на русском языке книгу "Си Цзиньпин о государственном управлении", которая "произвела на него сильное впечатление", поэтому он решил способствовать появлению украиноязычного тиража книги.

Арахамия также отметил, что Украина хотела бы перенять опыт Китая в экономическом развитии.

25 июня Associated Press написало, что Китай угрожал задержать поставки вакцины от COVID-19, предназначенные для Украины, если она не откажется от поддержки документа с призывом к более строгому контролю за правами человека в западном регионе Китая Синьцзян. Украина исключила себя из списка государств, поддерживающих документ.

1 июля в Киеве презентовали украиноязычное издание первого тома книги главы КНР Си Цзиньпина. По данным китайских СМИ, в мероприятии участвовали вице-премьер Ольга Стефанишина, вице-премьер Олег Уруский, министр правительства Олег Немчинов, Давид Арахамия, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, заместитель главы МИД Василий Боднар и посол КНР в Украине Фань Сяньчжун.

6 июля на сайте украинского Мининфраструктуры сообщили, что фактически неделю назад, 30 июня, министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр коммерции КНР Ван Веньтао подписали межправительственное соглашение о расширении сотрудничества между странами.

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