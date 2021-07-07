Павленко: решение суда по Шандре - заказное и подрывает обороноспособность государства

Народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Ростислав Павленко считает решение Печерского суда относительно меры пресечения руководителю ОАО «Завод «Кузница на Рыбальском» Валерию Шандре заказным и подрывающим обороноспособность государства.

«Мы видим абсолютно политически заказное решение. Оно подтверждает ту информацию, которая звучала вчера о том, что Офис президента напрямую заказывает это, и заместитель руководителя Офиса президента Смирнов звонит судьи и требует соответствующих решений. То, как сегодня проходил процесс и чем он завершился, свидетельствует в подтверждение этой версии», - отметил Павленко.

«Такие решения подрывают обороноспособность страны, так как прерывается процесс строительства кораблей, до сих пор не сформирована комиссия по принятию этих кораблей», - констатирует народный депутат.

«Раньше Зеленский пиарился на этих кораблях, сейчас мы видим прямую угрозу обороноспособности страны, когда корабли не принимаются, когда фактически террор, развязанный следственными органами, препятствует дальнейшему строительству военной техники», - отмечает Павленко.

«За все преступления, которые совершаются следователями, прокурорами и судьями, должна наступить ответственность», - убежден народный депутат.