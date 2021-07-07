Любченко: правительство очень надеется на транш МВФ, но без него потрясений не будет

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко заявил, что правительство надеется на транш Международного валютного фонда. В то же время он заверил, что катастрофы не произойдет, если деньги не будут получены до конца года.

Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Международная политика" в среду, 7 июля.

"Если этого не произойдет до конца года, Украина не почувствует никаких потрясений. Сейчас министр финансов находится на переговорах в США в Международном валютном фонде, как раз в эти минуты. Речь идет еще о прошлогодних суммах - 700-700, лето-осень. У нас выполнены все обязательства, которые брало на себя государство в лице правительства в отношении институциональных изменений, относительно прямых действий. Поэтому мы убеждены и очень надеемся, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег - это безумие", - сказал Любченко.

Напомним, что первый и пока единственный транш по кредитной программе stand by в размере 2,1 млрд долларов Украина получила в июне 2020 года. Общая сумма 18-месячной программы - 5 млрд долларов.

В начале мая 2021 года представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Фонд ожидает большего прогресса от Украины для предоставления транша.

Несмотря на это, президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Украина получит второй транш кредитной программы Международного валютного фонда осенью 2021 года.

Ключевыми требованиями для получения денег является принятие закона об очищении Высшего совета правосудия, конкурсный отбор главы НАБУ и установление тюремного заключения за недостоверные декларации.