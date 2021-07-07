Любченко: правительство очень надеется на транш МВФ, но без него потрясений не будет

"Отказываться от дешевых денег - это безумие".

Любченко: правительство очень надеется на транш МВФ, но без него потрясений не будет
Фото: Всеукраїнський форум Україна 30

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко заявил, что правительство надеется на транш Международного валютного фонда. В то же время он заверил, что катастрофы не произойдет, если деньги не будут получены до конца года.

Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Международная политика" в среду, 7 июля.

"Если этого не произойдет до конца года, Украина не почувствует никаких потрясений. Сейчас министр финансов находится на переговорах в США в Международном валютном фонде, как раз в эти минуты. Речь идет еще о прошлогодних суммах - 700-700, лето-осень. У нас выполнены все обязательства, которые брало на себя государство в лице правительства в отношении институциональных изменений, относительно прямых действий. Поэтому мы убеждены и очень надеемся, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег - это безумие", - сказал Любченко.

Напомним, что первый и пока единственный транш по кредитной программе stand by в размере 2,1 млрд долларов Украина получила в июне 2020 года. Общая сумма 18-месячной программы - 5 млрд долларов.

В начале мая 2021 года представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Фонд ожидает большего прогресса от Украины для предоставления транша.

Несмотря на это, президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Украина получит второй транш кредитной программы Международного валютного фонда осенью 2021 года.

Ключевыми требованиями для получения денег является принятие закона об очищении Высшего совета правосудия, конкурсный отбор главы НАБУ и установление тюремного заключения за недостоверные декларации.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Правительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп СШАПравительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп США
Звезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительствоЗвезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительство
Нацбанк дисциплинирует банки в сфере финансового мониторинга. И не толькоНацбанк дисциплинирует банки в сфере финансового мониторинга. И не только
В Канаде митингующие повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете IIВ Канаде митингующие повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете II
Зеленский поздравил американцев с Днем независимостиЗеленский поздравил американцев с Днем независимости
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко примет участие в заседании ВСК, если в предмет ее деятельности будет включено дело "вагнеровцев"Порошенко примет участие в заседании ВСК, если в предмет ее деятельности будет включено дело "вагнеровцев"
Франция надеется, что РоSSия не будет вмешиваться в президентские выборы, - соратники МакронаФранция надеется, что РоSSия не будет вмешиваться в президентские выборы, - соратники Макрона
Соратник Макрона рассказал, на чем Франция будет настаивать во время переговоров с РФ по ДонбассуСоратник Макрона рассказал, на чем Франция будет настаивать во время переговоров с РФ по Донбассу
В Беларуси задержали 24-летнего гражданина УкраиныВ Беларуси задержали 24-летнего гражданина Украины
Звезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительствоЗвезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительство
Ляшко будет выбирать главу Национальной службы здоровья между Аристовым и Татьяной БойкоЛяшко будет выбирать главу Национальной службы здоровья между Аристовым и Татьяной Бойко
Депутат "Слуги народа" готова выйти из фракции после неголосования за закон Зеленского по олигархамДепутат "Слуги народа" готова выйти из фракции после неголосования за закон Зеленского по олигархам
Правительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп СШАПравительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп США
МИД надеется, что ЕС через две недели восстановит свободный въезд для украинцевМИД надеется, что ЕС через две недели восстановит свободный въезд для украинцев
Арахамия: "Проблем с принятием закона об олигархах в первом чтении не будет"Арахамия: "Проблем с принятием закона об олигархах в первом чтении не будет"
Последние новости
Подгружаем последние новости