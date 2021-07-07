Зеленский: хотелось бы получить исчерпывающий список реформ, которые нужны для интеграции с НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы получить исчерпывающий список реформ, которые нужны для интеграции с НАТО.

Об этом он сказал во время 4-й Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе, пишет "Интерфакс-Украина".

"Согласен, что ключ к положительному решению наших евроатлантических стремлений - это, прежде всего, успех наших реформ. И мы будем и впредь делать все, чтобы ускорить темп реформ, в том числе в рамках выполнения годовых национальных программ под эгидой комиссии Украина - НАТО. Но уже сегодня мы бы хотели получить исчерпывающий перечень реформ, выполнение которых позволит перейти к следующему этапу нашей интеграции с альянсом", - сказал Зеленский.

Позже на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой Зеленский подчеркнул, что Украина уже сейчас проводит больше реформ, чем большинство стран мира.

"Если мы говорим откровенно о сроках, о климате, о войне, о том, в какой ситуации Украина проводит реформы, то я считаю, что мы самые быстрые сегодня в Европе. Мы очень быстрые, мы минимально бюрократические, мы понимаем, какова цена этого времени для нас, потому что время у нас измеряется людьми", - сказал президент.

Напомним, что власти Украины неоднократно заявляли, что некоторые страны НАТО используют вопрос реформ как оправдание для сокрытия собственного нежелания раздражать РоSSию.

На прошлой неделе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина с 2008 года достаточно изменилась, чтобы получить от НАТО новый этап в евроатлантической интеграции, но отдельные страны продолжают требовать каких-то реформ. По мнению министра, это просто отговорки.