Госсекретарь США Блинкен назвал пять ключевых шагов для прогресса реформ в Украине

Он отметил, что это важно для роста благосостояния украинцев, для большей уверенности иностранных инвесторов и в том числе - для лучшей обороноспособности.

Госсекретарь США Блинкен назвал пять ключевых шагов для прогресса реформ в Украине
Фото: kmu.gov.ua

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал пять шагов, которые, как считают в Штатах, помогут Украине сохранить прогресс в реформах.

Об этом он сказал в речи в рамках Ukraine Reform Conference в Вильнюсе, передает "Европейская правда".

Во-первых, отметил Блинкен, это одобрение законопроектов по Высшему совету правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей в таком виде, который обеспечит прозрачный отбор судей.

Во-вторых, это прозрачная процедура отбора руководства НАПК и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В-третьих, это сохранение корпоративного управления госпредприятиями по стандартам OECD.

Четвертым шагом Блинкен назвал реформу Службы безопасности, в частности, передача функций по борьбе с экономическими преступлениями другому ведомству; пятым шагом - реальное наказание должностных лиц, совершивших коррупционные преступления.

Госсекретарь отметил, что с 2014 года ни один топ-чиновник пока не был осужден за коррупцию.

Он также отметил, что проведение реформ важно для роста благосостояния украинцев, для большей уверенности иностранных инвесторов и в том числе - для лучшей обороноспособности Украины.

Напомним, глава Европейского Совета Шарль Мишель во время встречи с Зеленским подчеркнул важность реформ в Украине.

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