В РоSSии задержали консула Эстонии

Его обвиняют в "получении информации закрытого характера от россиянина".

ФСБ РоSSии объявила о задержании консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте "при попытке получить информацию закрытого характера от россиянина".

Об этом сообщает "Интерфакс".

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ отметили, что сотрудники спецслужбы задержали Лятте "на горячем".

"Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к РоSSийской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - заявили в спецслужбе.

Напомним, ранее ФСБ задержала жителя Симферополя по обвинению в шпионаже в пользу Украины.