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2021-07-07
В РоSSии задержали консула Эстонии
Его обвиняют в "получении информации закрытого характера от россиянина".
Фото: Toomas Huik/postimees.ee
ФСБ РоSSии объявила о задержании консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте "при попытке получить информацию закрытого характера от россиянина".
Об этом сообщает "Интерфакс".
В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ отметили, что сотрудники спецслужбы задержали Лятте "на горячем".
"Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к РоSSийской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - заявили в спецслужбе.
Напомним, ранее ФСБ задержала жителя Симферополя по обвинению в шпионаже в пользу Украины.