Конгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломат

По его мнению, президент США окажется под мощным давлением законодателей и будет вынужден «делать правильные вещи».

Конгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломат
Фото: Wiki

Мощная позиция демократов в Конгрессе США по обязательному введению санкций против оператора Nord Stream 2 способна заставить президента Джо Байдена «сделать правильные вещи» и отменить исключения против этой компании и ее руководства.

Об этом заявил экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра «Атлантического совета» Джон Хербст, передает “Укринформ”.

«Если руководство демократов в Сенате будет так же твердо выступать в поддержку американских интересов и против уступок Кремлю, как выступало республиканское руководство, когда Трамп пытался опрометчиво и ужасно оказывать давление на Украину, Байден не будет иметь выбора», - заявил Хербст во вторник во время онлайн-конференции.

Он отметил, что в таком случае президент США окажется под мощным давлением законодателей и будет вынужден «делать правильные вещи».

«Я не прогнозирую, что именно так и произойдет, но это - реальная возможность (развития ситуации - ред.)», - отметил эксперт.

Напомним, американский сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заблокировал несколько ключевых назначений в Государственном департаменте США, требуя от администрации президента Байдена санкций против роSSийского газопровода "Северный поток-2".

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