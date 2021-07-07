Конгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломат

По его мнению, президент США окажется под мощным давлением законодателей и будет вынужден «делать правильные вещи».

Мощная позиция демократов в Конгрессе США по обязательному введению санкций против оператора Nord Stream 2 способна заставить президента Джо Байдена «сделать правильные вещи» и отменить исключения против этой компании и ее руководства.

Об этом заявил экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра «Атлантического совета» Джон Хербст, передает “Укринформ”.

«Если руководство демократов в Сенате будет так же твердо выступать в поддержку американских интересов и против уступок Кремлю, как выступало республиканское руководство, когда Трамп пытался опрометчиво и ужасно оказывать давление на Украину, Байден не будет иметь выбора», - заявил Хербст во вторник во время онлайн-конференции.

Он отметил, что в таком случае президент США окажется под мощным давлением законодателей и будет вынужден «делать правильные вещи».

«Я не прогнозирую, что именно так и произойдет, но это - реальная возможность (развития ситуации - ред.)», - отметил эксперт.