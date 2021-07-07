Финляндия ужесточает правила въезда в страну

Новую модель въезда в страну парламент Финляндии одобрил на прошлой неделе.

Финляндия ужесточает правила въезда в страну
Фото: aliexpress.com

Правительство Финляндии приняло решение ужесточить правила въезда в страну из государств с низким уровнем заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает Yle.

"С 12 июля туристы смогут беспрепятственно приезжать в Финляндию из стран, в которых индекс заболеваемости за последние две недели не превышает 10 случаев на 100 тысяч человек. В настоящее время в условиях въезда обозначен индекс в 25 случаев на 100 тысяч человек", - говорится в сообщении.

На данный момент уровень заболеваемости в Финляндии составляет 40 случаев на 100 тысяч человек.

Парламент Финляндии на прошлой неделе одобрил новую модель въезда в страну. Согласно закону, от путешественников не будут требовать прохождения теста на коронавирус, если он прошел полный курс вакцинации или переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Правящие партии тогда не смогли достичь договоренности по определению стран с низким уровнем заболеваемости, из которых можно было бы приезжать в Финляндию беспрепятственно. Поэтому было решено, что правительство определит уровень заболеваемости позже отдельным постановлением.

Напомним, что власти Лиссабона в прошлом месяце решили усилить меры безопасности из-за стремительного распространения штамма COVID-19 "дельта" в столице и на фоне роста заражений в стране.

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