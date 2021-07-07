МИД отреагировал на принятие ПА ОБСЕ резолюции по Крыму и Донбассу

"Принятие этой резолюции еще раз подтвердило единство международного сообщества в осуждении роSSийской агрессии против Украины".

МИД отреагировал на принятие ПА ОБСЕ резолюции по Крыму и Донбассу

Министерство иностранных дел Украины приветствовало принятие Парламентской ассамблеей (ПА) ОБСЕ срочной резолюции, осуждающей продолжающуюся оккупацию Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также военные преступления роSSийской власти, вооруженных сил и наемников на временно оккупированных украинских территориях.

Указанная резолюция «О дестабилизирующем наращивании военного присутствия РФ вблизи Украины, во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина, Черном море и Азовском море», инициированная Постоянной делегацией Верховной Рады Украины в ПА ОБСЕ, принята 6 июля.

"Принятие этой резолюции в который раз подтвердило единство международного сообщества в осуждении роSSийской агрессии против Украины. Наращивание военного присутствия представляет угрозу европейской безопасности", - подчеркнули в МИД.

ПА ОБСЕ призвала РоSSийскую Федерацию прекратить незаконную оккупацию Крыма, вывести свои войска, оружие, военную технику, из оккупированного полуострова, прекратить постоянные кампании по призыву. Кроме того, Ассамблея призвала РоSSию снять все ограничения свободы судоходства в Черном море, Азовском море и через Керченский пролив.

"Это важный вклад в международные усилия по преодолению кризиса европейской безопасности, который вызвала вооруженная агрессия РоSSии против Украины. Документ способствует выполнению предыдущих резолюций Ассамблеи и фиксирует, что агрессия РоSSии против Украины грубо нарушает основополагающие принципы ОБСЕ", - приводит пресс-служба МИД слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Напомним, в апреле державы ОБСЕ осудили наращивание Россией войск на украинских границах.

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