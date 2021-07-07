Новым поверенным в делах США в Украине может стать Джордж Кент, - СМИ

В свое время он был активным промоутером с американской стороны создания в Украине антикоррупционных органов.

Новым поверенным в делах США в Украине может стать Джордж Кент, - СМИ
Фото: ukraine.usembassy.gov

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин 9 июля покинет Киев - в отпуск и готовить визит президента Украины в США. Ее место может занять заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Как долго Кент будет занимать должность поверенного - пока неизвестно. Собеседники издания предполагают, что он пробудет во главе посольства или до возвращения Квин, или до официального назначения нового Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Украине, которое может произойти в октябре-ноябре этого года.

Джордж Кент работал в посольстве США в Киеве две каденции - последнюю в 2015-2018 годах в должности заместителя главы миссии США. По информации издания, Кент свободно владеет украинским и русским языками, знает все тайны всех влиятельных и состоятельных лиц в Украине, а также хорошо ориентируется не только в надводных, но и в подводных течениях украинской политической и экономической жизни.

В свое время Джордж Кент был активным промоутером с американской стороны создания в Украине антикоррупционных органов. В случае его назначения в посольство, по оценкам журналистов, борьба с коррупцией в нашей стране может получить "новый значительный импульс и достигнет новых глубин".

Напомним, Кристина Квин была назначена временным поверенным по делам США в нашей стране в январе 2020 года.

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