Порошенко примет участие в заседании ВСК, если в предмет ее деятельности будет включено дело "вагнеровцев"

Экс-президент пригласил и действующего главу государства.

Порошенко примет участие в заседании ВСК, если в предмет ее деятельности будет включено дело "вагнеровцев"
Петр Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко готов прийти на заседание Временной следственной комиссии, если вопрос срыва спецоперации по задержанию роSSийских военных преступников из группы «Вагнера» и слива россиянам секретной информации о ней будет официально включен в предмет деятельности этой ВСК.

Об этом Порошенко заявил во время поездки в Донецкую область в Славянске.

«Мы не принимаем участия в фейковой комиссии, которая была создана двумя политическими силами - «Слуга народа» и ОПЗЖ. Они располагают правоохранительными органами. На сегодняшний день позиция правоохранительных органов была высказана - ни СБУ, ни Офис Генерального прокурора «вагнеровцами» заниматься не будет, потому что им это не нужно», - констатировал экс-президент.

«Мы выдвинули предложение - или создайте отдельную следственную комиссию, или включите в предмет ведения существующей следственной комиссии о «вагнеровцах». Это нужно для того, чтобы защитить украинских воинов, защитить украинских разведчиков, которые будут давать показания - в том числе и совершенно секретные - от преследования действующей властью, у которой точно рыло в пуху по делу «вагнеровцев», - отмечает Порошенко.

«Мы проголосуем за дополнение к предмету ведения любой следственной комиссии, включив туда дело «Вагнера». Мы предоставим своих представителей, и я хочу поблагодарить и «Голос», и «Батькивщину» за совместную объединенную позицию в этом вопросе», - отметил Порошенко и предложил сделать это первым вопросом повестки дня следующего заседания Верховной Рады.

Порошенко считает, что его участие в заседании комиссии будет на порядок эффективнее, если одновременно туда прибудет и Владимир Зеленский.

«Особенно это становится актуальным после интервью Зеленского. Так же, как я - пятый президент - согласен прийти, так и шестой президент должен прийти и дать показания: кому он звонил, что он сказал. Кто из его окружения сдал операцию, которая позволила бы привлечь не только 33 убийц украинцев, но и Путина и РоSSию к международной ответственности за агрессию против Украины. Итак, ждем решения парламента и заседание комиссии», - резюмирует Петр Порошенко.

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