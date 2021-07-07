Порошенко примет участие в заседании ВСК, если в предмет ее деятельности будет включено дело "вагнеровцев"

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко готов прийти на заседание Временной следственной комиссии, если вопрос срыва спецоперации по задержанию роSSийских военных преступников из группы «Вагнера» и слива россиянам секретной информации о ней будет официально включен в предмет деятельности этой ВСК.

Об этом Порошенко заявил во время поездки в Донецкую область в Славянске.

«Мы не принимаем участия в фейковой комиссии, которая была создана двумя политическими силами - «Слуга народа» и ОПЗЖ. Они располагают правоохранительными органами. На сегодняшний день позиция правоохранительных органов была высказана - ни СБУ , ни Офис Генерального прокурора «вагнеровцами» заниматься не будет, потому что им это не нужно», - констатировал экс-президент.

«Мы выдвинули предложение - или создайте отдельную следственную комиссию, или включите в предмет ведения существующей следственной комиссии о «вагнеровцах». Это нужно для того, чтобы защитить украинских воинов, защитить украинских разведчиков, которые будут давать показания - в том числе и совершенно секретные - от преследования действующей властью, у которой точно рыло в пуху по делу «вагнеровцев», - отмечает Порошенко.

«Мы проголосуем за дополнение к предмету ведения любой следственной комиссии, включив туда дело «Вагнера». Мы предоставим своих представителей, и я хочу поблагодарить и «Голос», и «Батькивщину» за совместную объединенную позицию в этом вопросе», - отметил Порошенко и предложил сделать это первым вопросом повестки дня следующего заседания Верховной Рады.

Порошенко считает, что его участие в заседании комиссии будет на порядок эффективнее, если одновременно туда прибудет и Владимир Зеленский.

«Особенно это становится актуальным после интервью Зеленского. Так же, как я - пятый президент - согласен прийти, так и шестой президент должен прийти и дать показания: кому он звонил, что он сказал. Кто из его окружения сдал операцию, которая позволила бы привлечь не только 33 убийц украинцев, но и Путина и РоSSию к международной ответственности за агрессию против Украины. Итак, ждем решения парламента и заседание комиссии», - резюмирует Петр Порошенко.