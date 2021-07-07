Парламентская Ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию по Крыму и Донбассу

В документе осуждаются оккупация и военные преступления роSSийской власти.

Парламентская Ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию по Крыму и Донбассу
Фото: Крым.Реалии

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию, осуждающую продолжающуюся оккупацию Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также военные преступления роSSийской власти, вооруженных сил и наемников на временно оккупированных украинских территориях.

Об этом сообщил руководитель постоянной делегации Верховной Рады в ПА ОБСЕ Никита Потураев.

Резолюция также осуждает попытки РоSSии, вопреки международному праву, заблокировать Керченский пролив и Азовское море.

Резолюция осуждает нарушения прав человека в оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также продолжающуюся опасную милитаризацию оккупированного Крыма и незаконную роSSийскую паспортизацию украинских граждан, которые вынуждены находиться в оккупированных районах.

"Приняв резолюцию, ОБСЕ в очередной раз выдвинула требование к РоSSии - именно как к инициатору и стороне конфликта с Украиной, именно как к государству-агрессору и государству-оккупанту - немедленно освободить оккупированные украинские территории и прекратить дерзкие и масштабные нарушения международного законодательства", - подчеркнул Потураев.

Он также сообщил, что роSSийская и беларусская делагации отсутствовали на заседании ПА ОБСЕ.

Напомним, в апреле державы ОБСЕ осудили наращивание РоSSии войск на украинских границах.

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