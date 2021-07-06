Украинское иновещание попало под репрессии режима Лукашенко, - UATV

До запрета UATV транслировался в Беларуси через 32 кабельные сети.

Украинское иновещание попало под репрессии режима Лукашенко, - UATV
UATV
Фото: uatv.ua

Министерство информации Беларуси запретило трансляцию двух украинских телеканалов, среди которых и канал украинского иновещания на русском языке UATV, который вместе с каналом "Дом" входит в государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины".

Об этом сообщает UATV.

Отмечается, что основанием для принятия решения стало нарушение законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ. В эфире украинских телепрограмм якобы была обнаружена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание.

"В связи с этим заявляем о недостоверности этого заявления со стороны Мининформу РБ - канал украинского иновещания под логотипом UA и канал для временно оккупированных территорий "Дом" не имеют рекламных блоков или других видов рекламных сообщений в эфирах. Оба канала получают контент с одного ньюзрума, что руководствуется уставом ГП "МПИУ" и Кодексом журналистской этики", - отметили в UATV.

Телеканал связывает запрет вещания с попыткой режима Александра Лукашенко усилить цензуру в Беларуси, запретить собственным гражданам узнавать новости на русском языке из Украины.

"К сожалению, борьба с журналистами, преследование СМИ и оппозиции - это реалии сегодняшней Беларуси. Вместе с тем журналистский коллектив каналов UA и "Дом" отдано продолжает работать и для аудиторий в Беларуси в формате украинского иновещания. Мы не отступим от идеи открыть собственный корпункт в Минске и продолжим наращивать возможности для расширения эфирного покрытие территории Беларуси. Для нас, как для редакции, важно сохранить контакт с белорусской аудиторией. Мы увеличиваем количество контента о ситуации в Беларуси. Запрет вещания, который объявил режим Лукашенко, вряд ли повлияет на доступность нашего контента - мы видим растущее количество запросов именно с территории Беларуси как на сайт, так и на наши YouTube-каналы", - говорится в сообщении телеканала.

До запрета UA транслировался в Беларуси через 32 кабельные сети.

"Мы остаемся рядом со своей аудиторией, продолжаем вещать через спутник Hotbird 13, на сайте телеканала UA доступна онлайн трансляция, а также наш контент можно найти в YouTube", - прокомментировала решение Мининформу Беларуси генеральная директор ГП "МПИУ" Юлия Островская.

Напомним, UATV - русскоязычный канал государственного иновещания Украины, адресованный широкой иностранной аудитории и призван доносить всему миру объективную, актуальную и интересную информацию из Украины и об Украине из первых уст. Через спутник телеканал UA охватывает почти 60 стран. Страны, в которых мы вещаем через кабельных операторов Азербайджан, Болгария, Грузия, Израиль, Канада, США, Германия, Латвия, Молдова, Польша.

Телеканал "Дом" начал вещание 1 марта 2020 на временно оккупированных территориях (ТОТ) для объективного информирования украинский на территории Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г.. Севастополя и их возвращение к украинской повестки дня.

С 1 марта 2021 телеканал "Дом" расширил свое покрытие: начал спутниковое вещание, увеличил количество цифровых и аналоговых передатчиков и появился в кабельных сетях Донецкой и Луганской областей (на подконтрольной территории). Также с 1 марта на сайте телеканала в плеере доступна онлайн трансляция всех программ.

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