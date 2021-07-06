Госдеп не должен предоставлять Киеву документов по санкциям против Коломойского, - посольство США

"Господин Коломойский - гражданин Украины, который совершил большинство своих коррупционных действий в Украине, против украинской компании".

Госдеп не должен предоставлять Киеву документов по санкциям против Коломойского, - посольство США
Фото: скрін відео

Государственный департамент США не должен предоставлять Киеву никаких документов относительно санкций против олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщило ZN.UA со ссылкой на американское посольство.

"В ответ на наш запрос, посольство США сообщило следующее: во-первых, в соответствии с действующими регуляциями, Соединенные Штаты не предоставляют совместных пакетов документации, используемой при внедрении санкций против коррупционеров в США". Во-вторых, господин Коломойский - гражданин Украины, который совершил большинство своих коррупционных действий в Украине против украинской компании, а украинские правоохранительные органы имеют все полномочия расследовать эти преступления с целью привлечения господина Коломойского к ответственности за любые преступления, которые он, возможно, совершил", - говорится в сообщении.

По информации ZN.UA, в процессе подготовки визита президента Владимира Зеленского в США, Белый дом запросил в американских правоохранительных органов всевозможную информацию о деятельности Коломойского. Отмечалось, что его лицо и «достижения» станут одними из основных вопросов для обсуждения во время визита президента Украины в США.

Напомним, в начале марта США ввели санкции против Коломойского и его ближайших родственников за участие в коррупционных преступлениях. Президент Зеленский приветствовал это решение, впрочем Украина никаких санкций против Коломойского не ввела до сих пор.

В мае 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина рассмотрит вопрос санкций против Коломойского, как только получит от американской стороны соответствующие документы о санкциях.

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