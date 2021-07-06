Арьев: от судьи по делам Павловского и Шанды требуют "жестких решений"

От судьи Печерского районного суда, рассматривающего меру пресечения для бывшего заместителя министра обороны Игоря Павловского и главы правления завода "Кузница на Рыбальском" Валерия Шандры по делу о поставках военной техники низкого качества, требуют "жестких решений". Об этом в фейсбуке написал народный депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев.

"По моей информации, судьи Соколову (судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов - ред.) позвонил близкий к Портнову заместитель руководителя офиса президента Смирнов и требовал от имени Зеленского жестких решений по мере присечения в отношении генерала Павловского и Шандры. Генпрокуратура требует посадить боевого генерала и чиновника МО за решетку с залогом 440 млн (!!!) гривен. Интересно, что та сама прокуратура требовала в деле госизмены Медведчука залог в 300 млн грн, а закончилось лишь домашним арестом подозреваемого в госизмене" - отметил Арьев.

Он также напомнил, что в 2017 году именно судья Соколов принял решение по его делу в пользу Виктора Медведчука.

"Вишенка на торте: когда Медведчук в 2017 начал против меня судебный процесс, то он подавал иск и забирал его из Печерского суда до тех пор, пока система не определила судьей именно Соколова. И, конечно, Соколов максимально быстро принял решение в пользу Медведчука. Комментарии излишни", - отметил нардеп.