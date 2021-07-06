Порошенко привез на фронт оборудования почти на миллион гривен

Пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко передал военным партию оборудования почти на миллион гривен. Комплект видеонаблюдения купленный совместно за счет волонтеров и Фонда Порошенко. Кроме оптической разведки в 10 ОГШБр привезли 5 мощных генераторов и 2,5 километра теневой сетки.

Фото: eurosolidarity.org

«К нашему сотрудничеству с 10-й бригадой присоединились 3124 человека. Кто-то перечислил 5 гривен, кто-то - 5 тыс., кто-то 10 тыс.. Очень важно, чтобы вы своими глазами увидели, что в полном объеме генераторы, комплексы наблюдения, сетки - только сегодняшней партией почти на миллион гривен все приезжает и передается нашим воинам. В надежные руки. Здесь абсолютный порядок, оно ставится на учет, а также во время ротации бригады это остается тем, кто придет на ротацию», - отметил Петр Порошенко.

«Это приводит в первую очередь к сокращению потерь в личном составе бригады. Это - главное. И это - благодаря вам, тем, кто не остался равнодушным. Тем, кто присоединился к этой инициативе. Тем, кто помогает нашей армии. Большое вам спасибо», - поблагодарил экс-президент волонтеров, которые присоединились к кампании по сбору средств.

Порошенко также поблагодарил компанию «Розетка» и ее основателя Владислава Чечеткина за генераторы для военных. «С 2014 года он работает и отдает все, что может, на волонтерское движение. И на сегодняшний день он нам с огромной скидкой продал 5 генераторов. А генераторы - это все на фронте, начиная от зарядки и обеспечения камер, компьютеров, телефонов и заканчивая обеспечением жизнедеятельности», - отметил Петр Порошенко.

«Мы должны наращивать мощность нашей армии, боевые способности. Мы сейчас ставим вопрос о наращивании численности, об увеличении денежного обеспечения, об улучшении системы обеспечения. Наконец чтобы был утвержден Государственный оборонный заказ, чтобы новейшее вооружение, которое разрабатывалось в прежние времена, точно поступило в армию», - отмечает лидер «Европейской Солидарности».

Фото: eurosolidarity.org

Традиционно команда Порошенко привезла бойцам вкусности - на этот раз черешню.

Как известно, 27 мая Петр Порошенко во время поездки в Донецкую передал 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде один из комплектов видеонаблюдения.

Следующие комплекты оптической разведки для батальона 10 ОГШБр были приобретены в июне. Как рассказал Порошенко, активисты ОО «Дело общин» совместно с украинцами путем краудфандинга всего за два дня собрали средства и купили крайне важное оборудование для украинских военных.

В дальнейшем активисты планируют оснастить видеоразведкою 72 бригаду имени Черных Запорожцев.