Порошенко привез на фронт оборудования почти на миллион гривен

Кроме оптической разведки в 10 ОГШБр привезли 5 мощных генераторов и 2,5 километра теневой сетки.

Пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко передал военным партию оборудования почти на миллион гривен. Комплект видеонаблюдения купленный совместно за счет волонтеров и Фонда Порошенко. Кроме оптической разведки в 10 ОГШБр привезли 5 мощных генераторов и 2,5 километра теневой сетки.

Фото: eurosolidarity.org

«К нашему сотрудничеству с 10-й бригадой присоединились 3124 человека. Кто-то перечислил 5 гривен, кто-то - 5 тыс., кто-то 10 тыс.. Очень важно, чтобы вы своими глазами увидели, что в полном объеме генераторы, комплексы наблюдения, сетки - только сегодняшней партией почти на миллион гривен все приезжает и передается нашим воинам. В надежные руки. Здесь абсолютный порядок, оно ставится на учет, а также во время ротации бригады это остается тем, кто придет на ротацию», - отметил Петр Порошенко.

«Это приводит в первую очередь к сокращению потерь в личном составе бригады. Это - главное. И это - благодаря вам, тем, кто не остался равнодушным. Тем, кто присоединился к этой инициативе. Тем, кто помогает нашей армии. Большое вам спасибо», - поблагодарил экс-президент волонтеров, которые присоединились к кампании по сбору средств.

Порошенко также поблагодарил компанию «Розетка» и ее основателя Владислава Чечеткина за генераторы для военных. «С 2014 года он работает и отдает все, что может, на волонтерское движение. И на сегодняшний день он нам с огромной скидкой продал 5 генераторов. А генераторы - это все на фронте, начиная от зарядки и обеспечения камер, компьютеров, телефонов и заканчивая обеспечением жизнедеятельности», - отметил Петр Порошенко.

«Мы должны наращивать мощность нашей армии, боевые способности. Мы сейчас ставим вопрос о наращивании численности, об увеличении денежного обеспечения, об улучшении системы обеспечения. Наконец чтобы был утвержден Государственный оборонный заказ, чтобы новейшее вооружение, которое разрабатывалось в прежние времена, точно поступило в армию», - отмечает лидер «Европейской Солидарности».

Фото: eurosolidarity.org

Традиционно команда Порошенко привезла бойцам вкусности - на этот раз черешню.

Как известно, 27 мая Петр Порошенко во время поездки в Донецкую передал 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде один из комплектов видеонаблюдения.

Следующие комплекты оптической разведки для батальона 10 ОГШБр были приобретены в июне. Как рассказал Порошенко, активисты ОО «Дело общин» совместно с украинцами путем краудфандинга всего за два дня собрали средства и купили крайне важное оборудование для украинских военных.

В дальнейшем активисты планируют оснастить видеоразведкою 72 бригаду имени Черных Запорожцев.

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