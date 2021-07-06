На учениях Sea Breeze началась активная фаза в береговой зоне

Морпехи отражают засады условного противника и проводят действия во время блокирования маршрутов местным населением.

В береговой компоненте учений "Си Бриз - 2021" началась активная фаза.

Об этом сообщает Командование морской пехоты.

"После получения боевого приказа многонациональные тактические группы выдвинулись с пункта базирования в районы сосредоточения. Во время совершения марша подразделения получали немало вводных. В частности, тактические группы отражают засады условного противника, проводят действия во время блокирования маршрутов выдвижения местным населением. Важно, что тактические действия по отражению засад отрабатываются с применением средств РЭБ. То есть, обучение спланированы таким образом, чтобы условия были максимально приближены к боевым", - говорится в сообщении.

Также, накануне, американские и украинские разведывательные группы десантировались в тыл условного противника для выявления баз боевиков и важных объектов инфраструктуры, разоблачения системы обороны лагерей боевиков и передачи сведений многонациональным силам обучения.

Фото: facebook.com/kmp.vmsu.ua

Фото: facebook.com/kmp.vmsu.ua

Фото: facebook.com/kmp.vmsu.ua

Фото: facebook.com/kmp.vmsu.ua

В береговой компоненте участвуют военнослужащие отдельного батальона морской пехоты, морской пехоты США , Вооруженных сил Грузии, Вооруженных сил Республики Молдова, Государственной пограничной службы Украины. Также в составе украинских подразделений есть курсанты 3-го курса факультета подготовки специалистов десантно-штурмовых войск.

Фото: facebook.com/kmp.vmsu.ua

Напомним, в Одессе 28 июня состоялось торжественное открытие международных учений "Си Бриз-2021". Участие в мероприятии приняли представители около 30 стран-партнеров, привлеченных к маневрам. Для участия в учениях в Одессу прибыл ракетный эсминец США USS Ross.

Нынешние учения являются самыми масштабными за 20 лет.

Представитель Пентагона США Джон Кирби заявил, что организованные Украиной и США военные учения "Си Бриз" в Черном море направлены на поддержание стабильности в регионе путем улучшения взаимодействия стран-членов НАТО и партнеров.