Умер глава Госводагентства Валентин Шлихта

Глава Государственного агентства водных ресурсов Украины Валентин Шлихта умер во вторник, 6 июля.

Об этом сообщила пресс-служба агентства.

"Водная отрасль потеряла опытного и высококвалифицированного специалиста, а коллеги - мудрого и порядочного руководителя. Его неиссякаемый оптимизм и жажда жизни всегда добавляли нам сил и уверенности. Трудно и больно осознать, что Валентина Михайловича уже не будет с нами, но светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Прощание с умершим чиновником состоится 7 июля в Ровно, где его планируют похоронить.

Шлихте было 58 лет, он возглавлял Госводагентство с июля 2020 года. Перед тем несколько лет руководил государственным предприятием "Укрхимтрансаммиак".

Причина его смерти не сообщается.