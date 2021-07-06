Умер глава Госводагентства Валентин Шлихта
Чиновнику было 58 лет.
Глава Государственного агентства водных ресурсов Украины Валентин Шлихта умер во вторник, 6 июля.
Об этом сообщила пресс-служба агентства.
"Водная отрасль потеряла опытного и высококвалифицированного специалиста, а коллеги - мудрого и порядочного руководителя. Его неиссякаемый оптимизм и жажда жизни всегда добавляли нам сил и уверенности. Трудно и больно осознать, что Валентина Михайловича уже не будет с нами, но светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении.
Прощание с умершим чиновником состоится 7 июля в Ровно, где его планируют похоронить.
Шлихте было 58 лет, он возглавлял Госводагентство с июля 2020 года. Перед тем несколько лет руководил государственным предприятием "Укрхимтрансаммиак".
Причина его смерти не сообщается.