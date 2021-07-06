Умер глава Госводагентства Валентин Шлихта

Чиновнику было 58 лет.

Умер глава Госводагентства Валентин Шлихта
Фото: davr.gov.ua

Глава Государственного агентства водных ресурсов Украины Валентин Шлихта умер во вторник, 6 июля.

Об этом сообщила пресс-служба агентства.

"Водная отрасль потеряла опытного и высококвалифицированного специалиста, а коллеги - мудрого и порядочного руководителя. Его неиссякаемый оптимизм и жажда жизни всегда добавляли нам сил и уверенности. Трудно и больно осознать, что Валентина Михайловича уже не будет с нами, но светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Прощание с умершим чиновником состоится 7 июля в Ровно, где его планируют похоронить.

Шлихте было 58 лет, он возглавлял Госводагентство с июля 2020 года. Перед тем несколько лет руководил государственным предприятием "Укрхимтрансаммиак".

Причина его смерти не сообщается.

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