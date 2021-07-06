Беларусь запретила Квартал TV

Режим Лукашенко отомстил за отмену разрешения на вещание канала "Беларусь 24".

Беларусь запретила создан Зеленским телеканал
Фото: Mediasat

Министерство информации Беларуси в понедельник, 5 июля, аннулировало разрешение на распространение на территории страны программ украинских UA TV и Квартал TV.

Об этом сообщается на сайте министерства.

"Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ. В эфире украинских телепрограмм обнаружена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание", - говорится в заявлении министерства.

Около месяца назад Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины изъял белорусский государственный телеканал "Беларусь 24" из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции на территории Украины.

Основанием для изъятия телеканала из перечня разрешенных для ретрансляции программ стало размещение в его эфире аудиовизуальных произведений, запрещенных для демонстрации на территории Украины, и фильмов с участием актеров, внесенных Министерством культуры и информационной политики в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности нашего государства.

Напомним, что UA TV - это русскоязычный канал государственного иновещания Украины, а Квартал TV - развлекательный телеканал, связанный со студией "Квартал 95". К 2019 году одним из бенефициаров телеканала был Владимир Зеленский.

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