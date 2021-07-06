Госкино с начала года запретило семь украинских и роSSийских фильмов и сериалов

Решение принято из-за участия в них лиц, представляющих угрозу нацбезопасности.

Госкино с начала года запретило семь украинских и роSSийских фильмов и сериалов
Фото: censor.net.ua

Государственное агентство Украины по вопросам кино в первом полугодии 2021 года запретило семь украинских и роSSийских фильмов и сериалов для демонстрации и распространения на территории Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, отменена государственная регистрация и признаны недействительными государственные удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов и телесериалов: "Ищите маму" (РоSSия, 2012 год), "Не плачь по мне, Аргентина!" (РоSSия, 2012-2013 годы), "Али-Баба и сорок разбойников" (Украина, 2005 год), "Не родись красивой" (РоSSия, 2005-2006 годы), "Одноклассницы (Право на счастье)" (РоSSия, 2007 год), "Офицерские жены" (Украина, в 2015 год) и "Счастливого пути!" (РоSSия, 2008 год).

Отмечается, что эти фильмы и сериалы запрещены из-за участия в них актеров, которые внесены в Перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, а именно - актрисы Юлии Глебовой, певца Дениса Клявера, актеров Константина Кабанова и Романа Курцина.

Напомним, в 2020 году Госкино не запретило ни одного русского фильма, а демонстрацию одного - позволило.

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