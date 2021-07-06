Зеленский в Вильнюсе принял участие в торжествах по случаю Дня государственности Литвы

"Украина разделяет радость этой даты и чувствует ее особое значение, в частности, благодаря совместному прошлому наших народов".

Президент Украины Владимир Зеленский по приглашению Президента Литвы Гитанаса Науседы принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня государственности Литвы в Вильнюсе.

Об этом сообщает Офис президента.

На площади возле Президентского дворца провели торжественную церемонию поднятия государственного и исторического флагов Литовской Республики. Также состоялись показательные выступления подразделения почетного караула.

"Для меня сегодня большая честь находиться в Литве в годовщину важного для вас праздника - Дня государственности. От имени Украины и от всей души поздравляю вас и весь литовский народ с этим особым днем", - сказал Зеленский в своем выступлении.

Фото: president.gov.ua

Он отметил, что День государственности Литвы приурочен к коронации Миндаугаса (Миндовга) и его свершениям, и Украина разделяет радость этой даты и чувствует ее особое значение, в частности, благодаря совместному прошлому наших народов.

"Это и времена Великого княжества Литовского - одной из ведущих стран Европы, где свободно сосуществовали литовцы и украинцы. Это Литовские статуты, источниками которых были, в частности, литовское и украинское общественное право. Примечательно также, что дочь короля Миндаугаса была женой младшего сына короля Даниила Галицкого - Шварна Даниловича, Великого князя Литовского", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что сейчас наши страны имеют общее настоящее и общее будущее.

"Сегодня Украина защищает свою государственность, суверенитет и территориальную целостность. И все это время на этом пути Литва является нашим надежным и постоянным партнером. Очевидно, что только государство, которое имеет большую историю собственной государственности, которое высоко ее ценит и знает, что такое бороться за свою независимость, только оно может так искренне поддерживать государственность другой страны, уважать ее борьбу и защиту своей независимости. Литва одной из первых осудила аннексию Крыма со стороны РоSSийской Федерации. Литва первой официально заявила о готовности поддержать вступление Украины в Европейский Союз", - подчеркнул президент.

Фото: president.gov.ua

Глава государства заверил, что Украина благодарна Литве за эту поддержку и будет неизменно ее помнить.

"И мы всегда будем готовы первыми прийти вам на помощь, и всегда будем желать вам во всем остальном также становиться первыми, вместе с нами, вместе с Украиной", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 11 июня в Луцке состоялась официальная церемония открытия почетного консульства Литвы в Волынской области.