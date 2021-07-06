Украинцы не могут въехать в большинстве стран ЕС из-за бездействия правительства, - Кира Рудик

Сейчас вакцинировано лишь 2% от всего населения.

Украинцы не могут въехать в большинстве стран ЕС из-за бездействия правительства, - Кира Рудик

Лидер партии «Голос» Кира Рудик отметила, что украинцы до сих пор не могут восстановить поездки в страны Евросоюза из-за бездействия правительства. Прежде всего, речь идет о низком количестве вакцинированных граждан и отсутствии согласованных сертификатов о прививках с европейскими нормами.

«Мир еще долго будет приходить в себя от ковида. Но для того, чтобы мы смогли вернуться к активному использованию безвиза с ЕС, нам нужно значительно ускорить темпы вакцинации. Да, мы имеем пятую неделю подряд рекорд по вакцинации, однако если посмотреть на общие цифры, пока вакцинировано лишь 2% от всего населения, или 850 тыс. человек. Это самый низкий показатель в Европе», - заявила Кира Рудык.

Она пояснила, что важными проблемами в настоящее время является отсутствие долгосрочных планов по вакцинации и провальная информационная кампания среди населения.

«Никакого планирования в длинную, никакого четкого графика в Минздраве нет. Это не позволяет планировать развертывание кампании вакцинации, потому что опять может возникнуть ситуация, как в мае, когда вакцинировали в день 70 000 человек, а как только вакцина начала заканчиваться, упали до 14-15 тысяч. Также нужно работать с людьми, чтобы они не боялись вакцинироваться. Нужны просветительские кампании и нетрадиционные методы популяризации вакцин», - добавила Кира Рудык.

Она также напомнила, что с 1 июля в ЕС введено европейский ковидный паспорт. В то же время украинские паспорта только в разработке. Причина в том, что правительство длительное время ничего не делало, чтобы скоординировать с европейцами усилия по запуску такого ковид-сертификата. И это уже не говоря, что далеко не все вакцины, которыми прививают в Украине, признаны Европейским Союзом.

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