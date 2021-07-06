Количество сторонников ПЦУ в Украине за год выросло с 42 до 52%, - опрос

О принадлежности к УПЦ МП заявили 25% православных.

Количество сторонников ПЦУ в Украине за год выросло с 42 до 52%, - опрос
Фото: facebook/Митрополит Епіфаній

В Украине за год выросло количество граждан, которые положительно относятся к Православной церкви Украины.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 25-28 июня.

"К Православной Церкви Украины положительно относятся 52% украинцев, нейтрально - 34%, отрицательно - 9%. При этом по сравнению с июнем 2020 года стало больше тех, кто относится положительно - показатель вырос с 42% в июне 2020 года до 52% в июне 2021", - сообщают в КМИС.

Вместе с тем к УПЦ Московского патриархата положительно относятся 24% опрошенных, нейтрально - 37%, а отрицательно - 35%.

Положительно оценили свое отношение к Украинской греко-католической церкви 36% украинцев, нейтрально - 50%, отрицательно - 7%.

Подавляющее большинство украинцев - 73% - продолжают считать себя православными. Еще 9% считают себя греко-католиками, 7% - атеистами.

Согласно опросу, 58% православных считают себя принадлежащими к Православной Церкви Украины. Этот показатель тоже вырос по сравнению с июнем 2020 года на 10%.

О принадлежности к УПЦ МП заявили 25% опрошенных (против 21,5% в июне 2020 года). В то же время 12% респондентов считают себя просто православными, без конкретизации патриархата (против 23% в июне 2020 года).

По сравнению с июнем 2020 года показатель тех, кто положительно относится к предстоятелю ПЦУ Епифанию вырос на 11% - с 34 до 45%. Нейтрально относятся к главе поместной церкви 38% опрошенных, отрицательно - 6%.

К предстоятелю УПЦ МП Онуфрию положительно относятся 20% украинцев, к главе УГКЦ Святославу Шевчуку - 31%.

Опрос проведен методом телефонных интервью на основе случайной выборки номеров. Были опрошены 1 003 респондента в возрасте от 18 лет, проживающие во всех регионах Украины (кроме АР Крым и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки не превышает 3,5% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

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