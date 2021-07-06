Подозреваемых в убийстве Окуевои обвинили еще в одном громком преступлении

Национальная полиция передала в суд еще один обвинительный акт против группы из семи человек, которых подозревают в убийстве Амины Окуевои.

Об этом сообщила пресс-служба киевского облуправления полиции.

К этому времени банде закидали четыре заказных убийства: Амины Окуевои (октябрь 2017 года), директора Caparol Павла Зможного (сентябрь 2016 года), начальника отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького (январь 2019 года) и бизнесмена Константина Хоруженко (январь 2014 года).

В ходе следствия выяснилось, что задержанные могут быть причастны и к более древним преступлений.

Так, им инкриминируют громкое убийство директора одного из строительных предприятий, которого в марте 2013 года забили до смерти битами на территории Дарницкого района города Киева . Его имени в сообщении полиции нет, но, вероятно, речь о директоре "БУДАРТ Плюс" Виталию Грищенко, которого лишили жизни 20 марта 2013 года.

Кроме того, банду обвиняют в заказном поджоге дома еще одного частного предпринимателя в сентябре 2019 года.

Фигурантов расследования обвиняют по ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).