Подозреваемых в убийстве Окуевои обвинили еще в одном громком преступлении

Киллерам инкриминируют убийство директора строительной компании в 2013 году.

Подозреваемых в убийстве Окуевои обвинили еще в одном громком преступлении
Фото: kv.npu.gov.ua

Национальная полиция передала в суд еще один обвинительный акт против группы из семи человек, которых подозревают в убийстве Амины Окуевои.

Об этом сообщила пресс-служба киевского облуправления полиции.

К этому времени банде закидали четыре заказных убийства: Амины Окуевои (октябрь 2017 года), директора Caparol Павла Зможного (сентябрь 2016 года), начальника отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького (январь 2019 года) и бизнесмена Константина Хоруженко (январь 2014 года).

В ходе следствия выяснилось, что задержанные могут быть причастны и к более древним преступлений.

Так, им инкриминируют громкое убийство директора одного из строительных предприятий, которого в марте 2013 года забили до смерти битами на территории Дарницкого района города Киева. Его имени в сообщении полиции нет, но, вероятно, речь о директоре "БУДАРТ Плюс" Виталию Грищенко, которого лишили жизни 20 марта 2013 года.

Кроме того, банду обвиняют в заказном поджоге дома еще одного частного предпринимателя в сентябре 2019 года.

Фигурантов расследования обвиняют по ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Звезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительствоЗвезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительство
Нацбанк дисциплинирует банки в сфере финансового мониторинга. И не толькоНацбанк дисциплинирует банки в сфере финансового мониторинга. И не только
Зеленский поздравил американцев с Днем независимостиЗеленский поздравил американцев с Днем независимости
Правительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп СШАПравительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп США
Нардепы приняли в первом чтении президентские законопроекты о движении сопротивления и увеличении численности ВСУНардепы приняли в первом чтении президентские законопроекты о движении сопротивления и увеличении численности ВСУ
Блок рекламы


Похожие новости
Суд избрал меру пресечения одному из фигурантов дела о продаже для ВСУ некачественной военной техникиСуд избрал меру пресечения одному из фигурантов дела о продаже для ВСУ некачественной военной техники
Нидерланды обвинили РоSSию в "агрессивных действиях" против ее фрегата в Черном мореНидерланды обвинили РоSSию в "агрессивных действиях" против ее фрегата в Черном море
В заседании по делу об убийстве Шеремета объявили перерыв из-за "минирования" судаВ заседании по делу об убийстве Шеремета объявили перерыв из-за "минирования" суда
Госпогранслужба обнародовала запись, на которой подозреваемый контрабандист "фактически признается" в убийстве пограничникаГоспогранслужба обнародовала запись, на которой подозреваемый контрабандист "фактически признается" в убийстве пограничника
Блинкен: смена руководства "Нафтогаза" - это потенциальный вред международному имиджу УкраиныБлинкен: смена руководства "Нафтогаза" - это потенциальный вред международному имиджу Украины
Активисты обвинили принца Лихтенштейна в убийстве самого крупного медведя ЕвропыАктивисты обвинили принца Лихтенштейна в убийстве самого крупного медведя Европы
В Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на МайданеВ Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на Майдане
РоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилииРоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилии
Суд присяжных в США признал экс-полицейского Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда
Депутаты хотят рассмотреть снижение тарифов на одном из внеочередных заседанийДепутаты хотят рассмотреть снижение тарифов на одном из внеочередных заседаний
Последние новости
Подгружаем последние новости