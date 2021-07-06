НАБУ передало в суд дело о возможной взятке чиновнику "Энергоатома" от фирмы Микитася

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура передали в суд дело о возможной взятке от строительной фирмы, подконтрольной бывшему депутату Верховной Рады, за получение подряда на строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Судить будут заместителя генерального директора обособленного подразделения НАЭК "Энергоатом" (ч.4 ст.368 УК) и директора частной компании, связанной с депутатом (ч.5 ст.27, ч.2 ст.369, ч.2 ст.366 УК).

По версии следствия, чиновник "Энергоатома" заключил с компанией депутата договор на 929 млн гривен, по которому она должна была построить ядерное хранилище. Позже расходы на строительство увеличились до 1,36 млрд гривен. За это в 2017-2019 годах чиновник якобы безвозмездно получил от другой компании депутата три квартиры общей стоимостью 4,42 млн гривен.

Напомним, что в 2017 году тендер "Энергоатома" на строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива выиграло киевское ООО "Строительная компания Укрбудмонтаж", конечным бенефициаром которого была Наталья Микитась, жена действующего тогда народного депутата Максима Микитася.

В сентябре 2020 года Микитась тоже получил подозрение по этому делу.