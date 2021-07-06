Турецкая разведка похитила из Кыргызстана соратника Гюлена
Задержанный Орхан Инанди руководил сетью школ в Кыргызстане.
Разведка Турции вывезла из Кыргызстана соратника Фетхуллаха Гюлена, сообщило во вторник турецкое государственное издание "Анадолу".
По данным президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, задержаный Орхан Инанди руководил деятельностью движения Гюлена в Центральной Азии. "Во время своего пребывания в Турции этот человек входил в тайной структуры FET?. Впоследствии он стал одним из высших руководителей организации. Его деятельность заключалась в управлении грязными деньгами FET? в Центральной Азии. Он использовал людей, чье сознание ему удалось отравить, как инструмент для достижения темных целей организации", - сказал Эрдоган.
Инанди имеет гражданство Кыргызстана, и действия Турции спровоцировали большой скандал в этой стране.
Министерство иностранных дел Кыргызстана вызвало посла Турции для вручения ноты протеста.
Инанды, который является президентом сети киргизско-турецких школ "Сапат", исчез вечером 31 мая. Жена Инанды неоднократно заявляла, что ее муж находится в помещении турецкого посольства.
В начале июня президент Кыргызстана Садир Жапаров во время поездки в Турцию говорил с Эрдоганом об исчезновении Инанды, и турецкий президент говорил, что не знает такого.
Фетхуллах Гюлен - турецкий богослов и проповедник. С 1999 года живет в изгнании в Соединенных Штатах, где ему было предоставлено убежище.
Когда-то он был союзником Эрдогана и помог религиозной консервативной Партии справедливости и развития (AKP) турецкого президента прийти к власти. Но после этого союзники разошлись.
В мае 2016 движение Гюлена объявили в Турции террористической организацией, а самого проповедника назвали организатором неудавшегося переворота.
С тех пор Турция охотится за ґюленистамы и закрывает их учебные заведения по всему миру, в том числе и в Украине, которая добровольно выдала нескольких сторонников Гюлена.