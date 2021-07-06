Турецкая разведка похитила из Кыргызстана соратника Гюлена

Разведка Турции вывезла из Кыргызстана соратника Фетхуллаха Гюлена, сообщило во вторник турецкое государственное издание "Анадолу".

По данным президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, задержаный Орхан Инанди руководил деятельностью движения Гюлена в Центральной Азии. "Во время своего пребывания в Турции этот человек входил в тайной структуры FET?. Впоследствии он стал одним из высших руководителей организации. Его деятельность заключалась в управлении грязными деньгами FET? в Центральной Азии. Он использовал людей, чье сознание ему удалось отравить, как инструмент для достижения темных целей организации", - сказал Эрдоган.

Инанди имеет гражданство Кыргызстана, и действия Турции спровоцировали большой скандал в этой стране.

Министерство иностранных дел Кыргызстана вызвало посла Турции для вручения ноты протеста.

Инанды, который является президентом сети киргизско-турецких школ "Сапат", исчез вечером 31 мая. Жена Инанды неоднократно заявляла, что ее муж находится в помещении турецкого посольства.

В начале июня президент Кыргызстана Садир Жапаров во время поездки в Турцию говорил с Эрдоганом об исчезновении Инанды, и турецкий президент говорил, что не знает такого.

Фетхуллах Гюлен - турецкий богослов и проповедник. С 1999 года живет в изгнании в Соединенных Штатах, где ему было предоставлено убежище.

Когда-то он был союзником Эрдогана и помог религиозной консервативной Партии справедливости и развития (AKP) турецкого президента прийти к власти. Но после этого союзники разошлись.

В мае 2016 движение Гюлена объявили в Турции террористической организацией, а самого проповедника назвали организатором неудавшегося переворота.

С тех пор Турция охотится за ґюленистамы и закрывает их учебные заведения по всему миру, в том числе и в Украине, которая добровольно выдала нескольких сторонников Гюлена.