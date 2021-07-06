Турецкая разведка похитила из Кыргызстана соратника Гюлена

Задержанный Орхан Инанди руководил сетью школ в Кыргызстане.

Турецкая разведка похитила из Кыргызстана соратника Гюлена
Фото: Haber

Разведка Турции вывезла из Кыргызстана соратника Фетхуллаха Гюлена, сообщило во вторник турецкое государственное издание "Анадолу".

По данным президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, задержаный Орхан Инанди руководил деятельностью движения Гюлена в Центральной Азии. "Во время своего пребывания в Турции этот человек входил в тайной структуры FET?. Впоследствии он стал одним из высших руководителей организации. Его деятельность заключалась в управлении грязными деньгами FET? в Центральной Азии. Он использовал людей, чье сознание ему удалось отравить, как инструмент для достижения темных целей организации", - сказал Эрдоган.

Инанди имеет гражданство Кыргызстана, и действия Турции спровоцировали большой скандал в этой стране.

Министерство иностранных дел Кыргызстана вызвало посла Турции для вручения ноты протеста.

Инанды, который является президентом сети киргизско-турецких школ "Сапат", исчез вечером 31 мая. Жена Инанды неоднократно заявляла, что ее муж находится в помещении турецкого посольства.

В начале июня президент Кыргызстана Садир Жапаров во время поездки в Турцию говорил с Эрдоганом об исчезновении Инанды, и турецкий президент говорил, что не знает такого.

Фетхуллах Гюлен - турецкий богослов и проповедник. С 1999 года живет в изгнании в Соединенных Штатах, где ему было предоставлено убежище.

Когда-то он был союзником Эрдогана и помог религиозной консервативной Партии справедливости и развития (AKP) турецкого президента прийти к власти. Но после этого союзники разошлись.

В мае 2016 движение Гюлена объявили в Турции террористической организацией, а самого проповедника назвали организатором неудавшегося переворота.

С тех пор Турция охотится за ґюленистамы и закрывает их учебные заведения по всему миру, в том числе и в Украине, которая добровольно выдала нескольких сторонников Гюлена.

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