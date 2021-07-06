Международные военные учения "Три меча" впервые пройдут в Украине

Учения с участием военных из Польши, Литвы и США проведут на Львовщине.

В июле в Украине пройдут многонациональные военные учения "Три меча-2021" с участием военных из четырех стран. Такие учения проведут в Украине впервые.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных Сил Украины.

"17-30 июля 2021 в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоятся Многонациональные военные учения Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского "Три меча 2021"", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "Три меча 2021" - это многонациональные учения, которые будут проведены в качестве командно-штабных учений и учений с привлечением войск для осуществления маневров в полевых условиях.

В учениях примут участие более 1200 военнослужащих, более 200 боевых машин с 4 стран - Литовской Республики, Республики Польша , Украины и США .

От Украины к учениям будет привлечено подразделение 80 отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Впервые эти учения будут проведены в Украине, они являются продолжением партнерской программы международного военного сотрудничества между Литовской Республикой, Республикой Польша и Украина ", - отмечают в Генштабе ВСУ.

Напомним, в 2021 запланировано восемь маневров с участием вооруженных сил других государств.

До 10 июля продолжаются учения "Си Бриз", которые в этом году являются самыми масштабными за 20 лет.