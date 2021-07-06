Неядерные государства призвали мир ликвидировать ядерное оружие

Представители 16 стран Стокгольмской инициативы провели встречу в Мадриде.

Неядерные государства призвали мир ликвидировать ядерное оружие
Фото: sibnovosti.ru

Страны Стокгольмской инициативы по ядерному разоружению призвали мировые ядерные державы принять меры по ликвидации ядерного оружия.

Представители 16 стран провели в Мадриде встречу министров в рамках этой инициативы, передает Радио Свобода.

В своем заявлении они призвали девять государств, имеющих ядерное оружие, способствовать разоружению для выполнения обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия.

"Возвращение к ядерному разоружению возможно. Но, прежде всего, оно также критически необходимо", - заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас.

Он вспомнил заявление президента РоSSии Владимира Путина и президента США Джо Байдена, в котором они отмечают недопущение ядерного противостояния в будущем.

"Сейчас нам нужно продвигаться в этом направлении шагами, с помощью которых государства, имеющие ядерное оружие, будут выполнять свои обязательства по разоружению", - заявил Маас.

Стокгольмская инициатива объединяет 16 стран, не обладающих ядерным оружием. Туда входят, в частности, Германия, Испания, Швеция, Япония, Канада и Аргентина.

Девять государств, о которых известно, что они имеют ядерное оружие - США, РоSSия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея.

Отчет Стокгольмского международного института исследований мира (SIPRI) обнаружил, что в 2020 году количество ядерных боеголовок в целом уменьшилось, но РоSSия и США увеличили число ядерных боеприпасов, готовых к применению.

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