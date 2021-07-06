В Одессе погиб генерал ГПСУ, который препятствовал оккупации Крыма в 2014 году

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило о гибели генерала Валерия Курникова.

В фейсбуке управления сказано, что он погиб "при трагических обстоятельствах" в Одессе, не уточняя их. По данным одесского издания УСІ, генерал отдыхал на море с семьей, поплыл на волнорез и утонул. Спасатели вытащили его на берег, но медикам осталось только констатировать смерть 55-летнего мужчины.

В ГПСУ отмечают, что во время захвата Крыма россиянами в 2014 году Курников сплотил вокруг себя верных присяге пограничников и одним из первых начал называть те события роSSийской оккупацией.

"В условиях, когда начальник регионального управления отсутствует, а начальник штаба - предатель и пророSSийский агитатор, который саботировал всю координацию с Киевом , Валерий Валерьевич сплотил вокруг себя пограничников, которые оставались верными присяге. После того, как спецназ ГУР РФ захватил здание Азово-Черноморского регионального управления, Валерия Курникова оккупанты силой повалили прямо во время совещания. Офицера-пограничника, который не повиновался оккупантам, пятеро «ихтамнетов» с креслом вынесли со второго этажа здания и территории Симферопольского пограничного отряда, через плац, вынесли за пределы воинской части" , - говорится в сообщении.

После этого он помогал выбираться на материк семьям военнослужащих.

Курников начал службу в 1987 году в Среднеазиатском пограничном округе во время событий в Афганистане. Проходил службу в бывших тогда Северо-Западном, Крымском, Южном направлениях пограничных войск Украины. Был последним руководителем Северного регионального управления Госпогранслужбы и уволился после его расформирования. Также несколько лет находился на дипломатической службе в посольстве Украины в Польше .

Прощание с пограничником состоится 6 июля в Одессе. Похоронить ветерана ГПСУ Валерия Курникова планируют на Херсонщине.

Напомним, что в конце мая во время отдыха в Египте утонул бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь.