Координатора организации ОПЗЖ "Патриоты - За жизнь" Ширяева задержали по делу о рейдерстве, - прокуратура

В 2018 году на Харьковщине в результате попытки захвата элеватора пострадали семь человек.

Координатора организации ОПЗЖ "Патриоты - За жизнь" Ширяева задержали по делу о рейдерстве, - прокуратура
Фото: mediaport.ua

Руководителя всеукраинского движения Ильи Киви "Патриоты - за жизнь", экс-командира роты МВД "Восточный корпус", участника АТО Олега Ширяева задержали накануне в Харькове в связи с делом о рейдерском захвате элеватора в селе Занки на Харьковщине в 2018 году.

Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает Укринформ.

"Еще в 2018 году ему было объявлено подозрение по ч.1 ст. 294, ч3 ст. 206-2, ч.2 ст. 347. Подозреваемый не появлялся по вызову следователя для ознакомления с материалами уголовного производства и был объявлен в розыск и задержан по ходатайству о принудительном приводе для избрания меры пресечения. Он будет задержан до рассмотрения меры пресечения", - сообщил Чубенко.

Он добавил, что прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Как передает Depo.Харьков, в 8:55 Ширяева доставили из изолятора временно содержания в Киевский районный суд Харькова на улице Валентиновськой.

В 9:25 началось судебное заседание, где судья Геннадий Зуб будет слушать ходатайство Харьковской областной прокуратуры об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время на территории суда находится более 100 сотрудников полиции. Кроме этого, вокруг суда находятся полицейские спецназовцы. В настоящее время на заседание корреспонденту попасть не удалось.

Напомним, 11 сентября 2018 года в селе Занки Змиевского района при попытке рейдерского захвата частного элеватора произошла массовая драка со стрельбой. Были ранены семь человек, включая замначальника Змиевского райотдела милиции. На месте задержано до полсотни человек, 22-м из них предъявлено подозрение в совершении группового хулиганства с применением оружия.

На следующий день министр МВД Арсен Аваков заявил, что полиция обоснованно подозревает, что группу злоумышленников возглавлял экс-командир роты МВД Олег Ширяев. Его задержали 12 сентября и отправили в изолятор временного содержания, а через день сообщили о подозрении.

13 ноября Ширяев вышел из СИЗО под залог в 1 млн 4340 грн. Все обвинения в свой адрес он отрицает.

В прошлом году Ширяев стал куратором всеукраинского движения Ильи Киви "Патриоты - за жизнь".

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