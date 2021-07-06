На учениях "Си Бриз-2021" завершили слаживание на море

Параллельно военные проводят маневры на Дунае.

Фото: dpsu.gov.ua

В учениях "Си Бриз-2021" завершено фазу слаживания морской компоненты. Межнациональные тактические группы отработали первый блок учебных элементов во время выхода в море.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Передача грузов, буксировка аварийного судна и высадка досмотровых групп, формирование ордеров кораблей, плавание в костюмах, сигналопроизводство и контроль гражданского судоходства - основной перечень упражнений, отработанных перед второй частью морской компоненты - свободной игрой", - говорится в сообщении.

Также на выходе из пункта базирования отрабатывался элемент отражения нападения скоростных маломерных катеров, а в соответствующем полигоне - артиллерийские стрельбы по надводной и воздушной целям.

Традиционно в международных тактических группах руководство различными учебными элементами распределяется среди участников поочередно.

Уже во второй раз в таких масштабных маневрах флагман Морской охраны "Григорий Куропятников" вместе с кораблями мощных представителей Военно-морских сил НАТО осуществлял руководство такими стратегическими эпизодами, как стрельбы, отражения нападения на суда, а также типично пограничными элементами - контроль гражданского судоходства, сигналопроизводство.

"Григорий Куропятников" входит в тактическую группу с эсминцем ВМС США "Росс", патрульным кораблем королевского флота Великобритании OPV "Trent", корветом ВМС Румынии "Contra-Amiral Horia Macellariu", корветом ВМС Болгарии "Бодры".

Корабль морской охраны "Подолье" в тактической группе с кораблями БО Грузии и ВМС ВСУ выполняли подобный перечень упражнений, но в других районах Черного моря.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Параллельно на Дунае происходит отработка запланированных элементов.

Нынешние учения "Си Бриз" является самыми масштабными за 20 лет. Они продлятся до 10 июля.

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