На учениях "Си Бриз-2021" завершили слаживание на море

Параллельно военные проводят маневры на Дунае.

Фото: dpsu.gov.ua

В учениях "Си Бриз-2021" завершено фазу слаживания морской компоненты. Межнациональные тактические группы отработали первый блок учебных элементов во время выхода в море.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Передача грузов, буксировка аварийного судна и высадка досмотровых групп, формирование ордеров кораблей, плавание в костюмах, сигналопроизводство и контроль гражданского судоходства - основной перечень упражнений, отработанных перед второй частью морской компоненты - свободной игрой", - говорится в сообщении.

Также на выходе из пункта базирования отрабатывался элемент отражения нападения скоростных маломерных катеров, а в соответствующем полигоне - артиллерийские стрельбы по надводной и воздушной целям.

Традиционно в международных тактических группах руководство различными учебными элементами распределяется среди участников поочередно.

Уже во второй раз в таких масштабных маневрах флагман Морской охраны "Григорий Куропятников" вместе с кораблями мощных представителей Военно-морских сил НАТО осуществлял руководство такими стратегическими эпизодами, как стрельбы, отражения нападения на суда, а также типично пограничными элементами - контроль гражданского судоходства, сигналопроизводство.

"Григорий Куропятников" входит в тактическую группу с эсминцем ВМС США "Росс", патрульным кораблем королевского флота Великобритании OPV "Trent", корветом ВМС Румынии "Contra-Amiral Horia Macellariu", корветом ВМС Болгарии "Бодры".

Корабль морской охраны "Подолье" в тактической группе с кораблями БО Грузии и ВМС ВСУ выполняли подобный перечень упражнений, но в других районах Черного моря.

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

Параллельно на Дунае происходит отработка запланированных элементов.

Нынешние учения "Си Бриз" является самыми масштабными за 20 лет. Они продлятся до 10 июля.

Украина не исключает провокаций со стороны РоSSии во время украинского-американских учений.

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