Секретарь СНБО назвал стратегических партнеров Украины: на первом месте Великобритания, затем - США и страны Балтии

В списке не нашлось места Франции и Германии.

Секретарь СНБО назвал стратегических партнеров Украины: на первом месте Великобритания, затем - США и страны Балтии
Фото: facebook.com/rnbou

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает Великобританию главным стратегическим партнером Украины.

Об этом он сказал в интервью Forbes.

"На первом месте Великобритания, а затем США и страны Балтии. И еще Польша и другие, но до определенного момента: если мы проявим слабость, то часть из них могут перестать относиться к нам дружелюбно", - ответил он на вопрос журналистки о стратегических партнерах Украины.

Показательно, что Данилов не назвал Францию и Германию, которые играют ведущую роль в мирных переговорах с РоSSийской Федерацией. Секретарь СНБО считает эти страны "морально ответственными" за роSSийскую оккупацию территории Украины.

"Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на «Мистрали» от РоSSии. Не знаю, получили ли они что-то за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть. Я не дипломат, и мне никто не запрещает называть вещи своими именами. РоSSия напала на Грузию и Украину после того, как эти страны в 2008 году в Бухаресте заблокировали нам план действий по членству в НАТО. Когда в Киеве встречаемся в закрытом режиме с немецкими и французскими представителями, я им об этом говорю", - сказал Данилов.

Он добавил, что в последнее время Германия "изменила свой тон" в отношении Украины.

Напомним, что в конце 2020 года Украина и Великобритания подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое заменило Соглашение об ассоциации с ЕС в связи с брекзитом.

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