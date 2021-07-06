Данилов заявил, что РоSSия выдала 630 тысяч своих паспортов в ОРДЛО

РоSSия выдала около 630 тысяч своих паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, пишет НВ.

"Фактически это гетто, потому что они его загородили, с одной стороны - границей и с другой стороны - границей. Это такой концлагерь для жителей Донецкой и Луганской областей, и выдают там эти документы. Это как Гитлер нападал, то он аусвайсы выдавал", - заявил он .

Данилов отметил, что выдача роSSийских паспортов нарушает Минские соглашения.

"Для чего это делает Путин? Еще раз подчеркиваю: для того, чтобы дополнительно взять на выборах в Госдуму еще 500 тысяч голосов, это их такое использование", - считает секретарь СНБО.

Напомним, по данным представителя оккупированного Донецка в трехсторонней контактной группе Сергея Гармаша, Кремль приказал до 2025 года изъять все украинские паспорта в ОРДЛО.