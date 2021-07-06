ВОЗ констатировала стабилизацию ситуации с COVID-19 в мире

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что за последние несколько недель ситуация с коронавирусом в мире стабилизировалась.

Об этом он сказал на брифинге, передает Укринформ.

"Если посмотреть на график (заболеваемости - ред.) за последние несколько недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне", - отметил Райан.

Он добавил, что сейчас ситуация с распространением COVID-19 в мире "лучше, чем два-три месяца назад".

По словам представителя ВОЗ, в некоторых странах наблюдается резкое снижение заболеваемости, но при этом в других государствах фиксируют резкий рост количества новых случаев COVID-19.

По его мнению, это связано с появлением более заразных штаммов, смягчением карантинных мер и увеличением количества контактов между людьми.

Напомним, по состоянию на утро 6 июля, число жертв коронавируса в мире превысило 4 млн. Количество зафиксированных случаев ковида приближается к 185 млн.

В Украине за время пандемии заболели 2 238 364 человека, от осложнений заболевания умерли 52 504 пациента.