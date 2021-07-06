На Донбассе оккупанты 9 раз обстреляли позиции ВСУ, один военный погиб

За прошедшие сутки, 5 июля, в районе проведения операции Объединенных сил со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

Погиб украинский военный, еще трое получили ранения, передает пресс-центр ООС в утренней сводке.

Около Авдеевки оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Золотого-4 враг дважды вел обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Песков противник обстреливал украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Чермалыка роSSийские оккупанты совершили обстрел из противотанкового ракетного комплекса.

Неподалеку от Новозвановки вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем. Около Новотошковского вооруженные формирования РоSSийской Федерации обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

В районе населенных пунктов Причепиловка и Крымское оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. Кроме того, трое военных получили ранения. Воинов доставили в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7:00 6 июля, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Как сообщалось, вчера на Донбассе погиб заместитель начальника тыла логистики 93-й ОМБР Холодный Яр майор Богдан Бродовский.

Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе начнет свое завтрашнее заседание с обсуждения обострения ситуации на востоке Украины. Также этот вопрос будет поставлен в ходе консультаций в рамках Норманского формата.