Мониторинговая миссия ПАСЕ начала работу в Украине

В Украине 5-7 июля начала работу мониторинговая миссия Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Она проверит способность Украины выполнять обязательства, взятые на себя при вступлении в Совет Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Постоянной делегации ВРУ в ПАСЕ .

В составе миссии находятся два депутата-члена ПАСЕ : представитель Исландии Биргир Тораринссон и представитель Швейцарии Альфред Хэер.

Отмечается, что Украина находится под мониторингом за такие вопросы: последние политические события, реформа судебной власти, борьба с коррупцией, местные выборы, избирательная реформа и децентрализация, медиа-среда, нацменьшинства и языковая политика.

Отмечается, что в последний раз - в промежуточном отчете - Украина признали преуспевающей в попытке выполнить мониторинг. Однако был обнаружен и ряд проблем: постоянные недостатки в реформах судебной системы и системы правосудия и все еще ограниченные результаты в борьбе с распространенной в стране коррупцией; периодические нападения на журналистов.

"Этот визит очень важен. По его результатам будет составлен новый доклад, в связи с чем мониторинговая миссия встретится с представителями Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Офисом генпрокурора, Уполномоченным по правам человека, САП, НАБУ, ГБР, а также представителями гражданского общества", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сегодня мониторинговая миссия встретилась с членами Постоянной делегации во главе с ее руководительницей Марией Мезенцевой. В рамках тем мониторинга членов миссии в большей степени интересовали вопросы судебной реформы; образовательных и языковых прав нацменьшинств, независимость антикоррупционной системы и свобода развития медиа.

Мониторинг продлится до 7 июля. Итоговый отчет по результатам работы группы будет обнародован в январе 2022 года.

Напомним, ранее в июне Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов поддержала резолюцию "Нарушения прав человека, совершенные против крымских татар в Крыму".