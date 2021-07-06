В Харькове задержали координатора организации ОПЗЖ "Патриоты - За жизнь" Ширяева, - СМИ

По неофициальным данным, Ширяева задержали по делу о нападении на Артема Мошенского.

В Харькове задержали координатора организации ОПЗЖ "Патриоты - За жизнь" Ширяева, - СМИ
Фото: mediaport.ua

В Харькове задержали координатора общественной организации «Патриоты - За жизнь» Олега Ширяева.

Об этом “Суспильному” рассказал начальник полиции Харьковщины Андрей Рубель.

По его словам, операцию по задержанию проводил уголовный розыск. По какому делу, он не уточнил.

По неофициальным данным издания, Ширяева задержали по делу о нападении на Артема Мошенского, в которого стреляли 30 июня на улице Родниковой.

Напомним, ранее в феврале в центре Киева возле офиса партии ОПЗЖ правоохранители задержали автобус с людьми, подозреваемыми в нападении на митингующих.

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