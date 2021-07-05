Обострение ситуации на Донбассе обсудят в ТКГ

Также этот вопрос будет поставлен в ходе консультаций в рамках Нормандского формата.

Обострение ситуации на Донбассе обсудят в ТКГ
Фото: unn.com.ua

Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе начнет свое завтрашнее заседание с обсуждения обострения ситуации на востоке Украины. Также этот вопрос будет поставлен в ходе консультаций в рамках Нормандского формата.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба делегации.

В ведомстве констатируют увеличение интенсивности обстрелов на востоке Украины в течение последних дней. Противник среди прочего применяет вооружение, запрещенное минскими договоренностями. При этом роSSийские войска обстреливают населенные пункты, в частности, Авдеевку.

В делегации напомнили, что сегодня в результате огня противника один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения. Накануне погиб еще один украинский военнослужащий. Украина из-за этих инцидентов направила ноты протеста в ОБСЕ.

"Украинская делегация в ТКГ начнет свое завтрашнее заседание по этой теме, используя свои дипломатические возможности для возвращения к полному соблюдению режима прекращения огня. Также вопрос грубых нарушений оккупационными войсками режима прекращения огня будет поставлен в ходе консультаций в рамках Нормандского формата", - отмечается в сообщении.

Напомним, что сегодня оккупационные войска осуществили обстрел украинских позиций на востоке Украины. В результате нападения один военнослужащий погиб, трое получили ранения.

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