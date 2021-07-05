РоSSийского омбудсмена Москалькову госпитализировали с коронавирусом, - РосЗМИ
Отмечается, что ее состояние оценивается как удовлетворительное.
Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении омбудсмена.
"Уполномоченный по правам человека госпитализирован с диагнозом коронавирусная инфекция, находится на лечении под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно", - сказал собеседник агентства.
По информации источника, работа в аппарате Москальковой продолжается по плану.
Напомним, что в австралийском штате Новый Южный Уэльс рассматривают возможность продолжения локдауна на фоне роста случаев заражения дельта-штаммом коронавируса. Пока двухнедельная изоляция в самом многочисленном по количеству населения штате должна закончиться 9 июля.