РоSSийского омбудсмена Москалькову госпитализировали с коронавирусом, - РосЗМИ

Отмечается, что ее состояние оценивается как удовлетворительное.

РоSSийского омбудсмена Москалькову госпитализировали с коронавирусом, - РосЗМИ
Фото: Пресс-служба Государственной думы РоSSии

Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении омбудсмена.

"Уполномоченный по правам человека госпитализирован с диагнозом коронавирусная инфекция, находится на лечении под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно", - сказал собеседник агентства.

По информации источника, работа в аппарате Москальковой продолжается по плану.

Напомним, что в австралийском штате Новый Южный Уэльс рассматривают возможность продолжения локдауна на фоне роста случаев заражения дельта-штаммом коронавируса. Пока двухнедельная изоляция в самом многочисленном по количеству населения штате должна закончиться 9 июля.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Звезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительствоЗвезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительство
Нацбанк дисциплинирует банки в сфере финансового мониторинга. И не толькоНацбанк дисциплинирует банки в сфере финансового мониторинга. И не только
Зеленский поздравил американцев с Днем независимостиЗеленский поздравил американцев с Днем независимости
Правительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп СШАПравительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп США
Нардепы приняли в первом чтении президентские законопроекты о движении сопротивления и увеличении численности ВСУНардепы приняли в первом чтении президентские законопроекты о движении сопротивления и увеличении численности ВСУ
Блок рекламы


Похожие новости
Сына роSSийского депутата приговорили к 14 годам тюрьмы за убийство, которое он снял на видеоСына роSSийского депутата приговорили к 14 годам тюрьмы за убийство, которое он снял на видео
ОАСК согласился рассмотреть иск роSSийского рэпера Моргенштерна к СБУОАСК согласился рассмотреть иск роSSийского рэпера Моргенштерна к СБУ
В Украину не пустили роSSийского телеведущего Кучеру с видом на жительствоВ Украину не пустили роSSийского телеведущего Кучеру с видом на жительство
В Германии по подозрению в шпионаже на РоSSию арестовали роSSийского ученогоВ Германии по подозрению в шпионаже на РоSSию арестовали роSSийского ученого
Лиссабон закрывают на выходные из-за ухудшения ситуации с коронавирусомЛиссабон закрывают на выходные из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
В МИД предупредили о сохранении угрозы роSSийского вторжения в УкраинуВ МИД предупредили о сохранении угрозы роSSийского вторжения в Украину
ФСБ могла отравить роSSийского писателя Быкова "Новичком", - BellingcatФСБ могла отравить роSSийского писателя Быкова "Новичком", - Bellingcat
Медведчук мог затянуть процесс обмена киборга "Рахмана" на роSSийского кадрового офицера, - пленки Bihus.infoМедведчук мог затянуть процесс обмена киборга "Рахмана" на роSSийского кадрового офицера, - пленки Bihus.info
РоSSийского политтехнолога Шувалова не пустили в УкраинуРоSSийского политтехнолога Шувалова не пустили в Украину
В белорусском Гомеле приземлился самолет роSSийского правительстваВ белорусском Гомеле приземлился самолет роSSийского правительства
Последние новости
Подгружаем последние новости