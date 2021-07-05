Киево-Печерская Лавра обратилась к властям за помощью из-за аварийной ситуации в пещерах

Говорят об угрозе разрушения лабиринтов Ближних пещер, что может привести к человеческим жертвам.

Киево-Печерская Лавра просит власти помочь срочно ликвидировать аварийную ситуацию в лабиринтах Ближних пещер.

В случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов Ближних пещер, что может привести к человеческим жертвам.

Об этом наместник лавры митрополит Павел написал в письме премьер-министру Денису Шмыгалю, сообщает центр информации УПЦ МП.

В письме наместник просит помочь сохранить памятник архитектуры национального значения - "Лабиринты Ближних пещер" (корпус №90), который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Многолетняя амортизация и неудовлетворительное состояние подземных инженерных коммуникаций, а также весеннее снеготаяние приводят к насыщению водоносного горизонта над пещерами и подтоплению пещерного комплекса. Постоянный мониторинг состояния лабиринтов Ближних пещер свидетельствует о том, что уровень увлажненности почв, где расположен памятник, в последнее время существенно увеличился. По результатам неоднократно созванных комиссий технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) по состоянию аварийных участков пещер, ситуация определена как чрезвычайная регионального масштаба", - говорится в сообщении.

В связи с ситуацией митрополит попросил Дениса Шмыгаля рассмотреть возможность выделения из резервного фонда государственного бюджета средств для проведения неотложных противоаварийных работ, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайной ситуации национального масштаба, а также выдать соответствующие поручения Минэкономики и Минфина.

Ближние, или Антониевы пещеры - комплекс подземных пещер в Киево-Печерской Лавре. Ширина пещер - 1,5 метра, высота - 2,5 метра. Общая длина подземных коридоров Ближних пещер составляет 383 метра. Пещеры состоят из трех улиц, связанных между собой переходами.