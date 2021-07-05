Герцогиня Кембриджская пошла на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19.

Кейт Миддлтон на прошлой неделе посещала матч Евро-2020 и турнир на Уимблдоне.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон пошла на самоизоляцию после общения с человеком, у которого подтвердили коронавирусную болезнь.

Об этом в понедельник, 5 июля, заявил представитель Кенсингтонского дворца, передает CNN.

"Ее Королевское Высочество не испытывает никаких симптомов, но соблюдает все соответствующие правительственные инструкции и изолируется дома", - сказал представитель Кенсингтонского дворца.

Герцогиня была предупреждена о контакте с инфицированным коронавирусом человеком днем 2 июля после того, как она провела большую часть дня на Уимблдоне. Кто именно был заражен, не уточняется. При этом отмечается, что Кейт Миддлтон соблюдала всех карантинные требования.

Inside the #Wimbledon Lawn Tennis Museum, opened by The Duke of Kent in 1977 pic.twitter.com/g2leYdqqiL — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 2, 2021

Во время поездки в Уимблдон герцогиня сидела в королевской ложе вместе с рядом других специальных гостей. Рядом с ней было замечено экс-первую ракетку Великобритании Тима Генмана.

Кроме Уимблдонского турнира, герцогиня посетила вместе со старшим сыном и мужем футбольный матч Евро-2020, когда Англия обыграла Германию.

По словам источника во дворце, перед этими мероприятиями Кейт проходила тесты и они оба были отрицательными. В конце мая герцогиня сделала прививку от коронавируса.