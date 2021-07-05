Герцогиня Кембриджская пошла на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19.
Кейт Миддлтон на прошлой неделе посещала матч Евро-2020 и турнир на Уимблдоне.
Герцогиня Кембриджська з чоловіком і сином під час матчу Євро-2020
Фото: twitter.com/KensingtonRoyal
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон пошла на самоизоляцию после общения с человеком, у которого подтвердили коронавирусную болезнь.
Об этом в понедельник, 5 июля, заявил представитель Кенсингтонского дворца, передает CNN.
"Ее Королевское Высочество не испытывает никаких симптомов, но соблюдает все соответствующие правительственные инструкции и изолируется дома", - сказал представитель Кенсингтонского дворца.
Герцогиня была предупреждена о контакте с инфицированным коронавирусом человеком днем 2 июля после того, как она провела большую часть дня на Уимблдоне. Кто именно был заражен, не уточняется. При этом отмечается, что Кейт Миддлтон соблюдала всех карантинные требования.