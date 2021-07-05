РоSSийские оккупанты обстреляли позиции ОС из минометов, гранатометов и пулеметов

С начала суток зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

РоSSийские оккупанты обстреляли позиции ОС из минометов, гранатометов и пулеметов
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Фото: Макс Левин

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня.

Боевых потерь среди украинских защитников нет, информирует пресс-центр ООС в вечерней сводке.

У Авдеевки оккупанты открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Золотого-4 противник вел обстрел из минометов 82-го калибра, станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пески противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, вчера на Донбассе погиб начмед батальона 93-й ОМБр Юрий Письменный с позывным "Феофан", еще один украинский воин получил ранения.

Оккупационные войска в воскресенье, 4 июля, шесть раз открывали огонь по ВСУ.

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