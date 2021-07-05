СБУ разоблачила главарей батальона "Восток", которые пытали украинских военных

Злоумышленникам заочно сообщено о подозрениях по четырем статьям.

СБУ разоблачила главарей батальона "Восток", которые пытали украинских военных
Фото: pravda.com.ua

Контрразведчики СБУ разоблачили двух бойцов так называемой "ДНР", которых подозревают в нарушении законов и обычаев войны. Злоумышленники оказали вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и причастны к пыткам украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Двое жителей Донецкой области в 2014 году присоединились к незаконным вооруженным формированиям. Находясь на «должностях» командиров подразделения так называемого «Батальона Восток», они принимали активное участие в боях под поселками Пантелеймоновка и Бетманово", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, злоумышленники жестоко обращались с пленными, применяли к ним физическое и психологическое давление, не оказывали медицинской помощи раненым.

По имеющимся данным, в настоящее время главари скрываются от украинских правоохранительных органов на территории ОРДЛО.

Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленникам о подозрениях по:

  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),

  • ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),

  • ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований)

  • ч.1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Ранее в июле в Донецкой области боевик "ДНР" бил приговорен к 10 годам лишения свободы.

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